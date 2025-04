Aviso urgente a los funcionarios de MUFACE: es muy importante hacer éste trámite

Durante años, son muchos los funcionarios que han confiado su asistencia sanitaria a través del sistema de aseguradoras concertadas de MUFACE, disfrutando de una cobertura que les ha dado tranquilidad y respaldo en momentos clave. Sin embargo, la situación de crisis del modelo MUFACE durante los últimos meses, ha llevado a que los funcionarios estén muy atentos a cualquier cambio que se anuncien, si no se quiere perder la cobertura. La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado ha actualizado los acuerdos con sus aseguradoras y eso afecta directamente a quienes tenían asignada una en particular.

No todo el mundo tiene que preocuparse, pero si estás entre los que tenían a DKV como aseguradora, conviene que sigas leyendo con mucha atención. A partir del 30 de abril de 2025, MUFACE dejará de trabajar con esta entidad. Esto implica que, si no haces un cambio dentro del plazo marcado, te quedarás sin cobertura privada y pasarás automáticamente al sistema público de salud (INSS), aunque no hayas solicitado nada. No se trata de una opción, sino de una medida que se aplicará de forma automática si no realizas ningún trámite. Afortunadamente, MUFACE ha previsto un periodo de transición para que los funcionarios no pierdan cobertura. DKV seguirá prestando asistencia hasta final de mayo y se han establecido mecanismos para que quienes necesiten continuidad asistencial no sufran interrupciones. Pero para que todo fluya sin sobresaltos, el cambio debe hacerse a tiempo y de forma correcta. Te lo explicamos paso a paso para que no tengas ninguna duda.

Aviso urgente a los funcionarios de MUFACE

La decisión de MUFACE de no renovar su acuerdo con DKV ha generado incertidumbre entre muchos funcionarios que llevaban años con esta aseguradora. La noticia se hizo oficial tras la publicación del nuevo concierto, que renueva colaboración con Adeslas y Asisa, pero deja fuera a DKV. A partir del 1 de mayo de 2025, esta aseguradora ya no estará disponible para nuevos procesos ni para continuar tratamientos salvo casos muy específicos.

Aunque el cambio puede parecer brusco, MUFACE ha establecido un protocolo para evitar que los funcionarios mutualistas se queden sin atención sanitaria. Para ello, se ha organizado una transición con apoyo de Nueva Mutua Sanitaria, que asumirá de forma provisional parte de la gestión de los casos que queden pendientes. DKV también ha comunicado que se pondrá en contacto con sus asegurados para ofrecerles toda la información que necesiten, sobre todo en casos como tratamientos en curso, hospitalizaciones o mutualistas que residen fuera de España.

No obstante, esta ayuda sólo se mantendrá durante un breve periodo. Lo fundamental es que el mutualista tome la iniciativa y realice el cambio dentro de las fechas establecidas. La gestión es sencilla, pero muy importante.

Cómo y cuándo debes hacer el cambio si eras de DKV

El trámite para cambiar de aseguradora o solicitar la asistencia sanitaria a través del sistema público no se puede hacer en cualquier momento. MUFACE ha fijado un plazo concreto que va del 1 al 31 de mayo de 2025. Durante ese periodo, cualquier mutualista afectado por la salida de DKV podrá escoger entre dos opciones: Adeslas, Asisa o el sistema público (INSS).

Para hacerlo, existen dos vías principales. La más cómoda es a través de la sede electrónica de MUFACE, con certificado digital o Cl@ve. Pero también se puede realizar mediante un impreso especial (que estará disponible próximamente) y enviarlo por las siguientes vías: registro administrativo, correo postal (siempre que llegue dentro del mes de mayo) o en oficinas de MUFACE, aunque para esto último será necesario pedir cita previa.

Además, MUFACE aclara dos aspectos muy importantes. Por un lado, DKV mantendrá su asistencia hasta el 31 de mayo, sin importar en qué momento del mes se haya hecho el cambio. Y por otro lado, si tienes tratamientos especiales o estás hospitalizado, no tendrás que presentar documentación: la entidad médica se encargará de gestionar los datos necesarios. Es decir, se prioriza la continuidad del tratamiento antes que el papeleo.

DKV dará soporte en casos especiales

Aunque la relación entre MUFACE y DKV se interrumpe, la aseguradora ha manifestado su disposición a colaborar durante la fase de transición. Si te encuentras en medio de un tratamiento o tienes una operación programada, DKV puede continuar prestando asistencia durante un tiempo limitado. También se están dando instrucciones específicas a mutualistas que residen fuera de España, donde el cambio de cobertura puede generar más incertidumbre.

Para estos casos, la recomendación es esperar a recibir la comunicación directa de DKV, que explicará con detalle qué hacer en función de tu situación. Pero eso no exime de realizar el trámite obligatorio con MUFACE: la ayuda de DKV no sustituye el procedimiento oficial que debes seguir para no perder tus derechos sanitarios. De este modo, aunque DKV te ofrezca una solución temporal, no retrases la gestión. Hacer el cambio dentro del plazo te garantiza tranquilidad para los próximos dos años.