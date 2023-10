Autónomo, estos son los plazos críticos que deberías tener en cuenta si quieres reanudar el paro

Los plazos críticos que todo autónomo debe tener en cuenta si quiere reanudar el paro son los que ayudarán a la persona de salir de una situación complicada. Afrontar la perdida de un trabajo, ya sea por cuenta ajena o propia, no es nada fácil. Al contrario, necesitamos disponer de una pequeña red de seguridad en forma de paro si lo tenemos o no. La Seguridad Social tiene muy claro qué es lo que nos está esperando en un caso u en otro, estos son los plazos críticos que debes conocer.

Hay una forma de mantenerse si nos hemos quedado sin trabajo, el paro. Aunque quizás este elemento no termine de ser todo lo eficiente que desearíamos, en especial si somos autónomos. Los que trabajan por su cuenta no tienen paro, algo que llevan reclamando años y años, aunque han subido las cuotas de autónomo, no cubren para cobrar el paro.

Los únicos autónomos que pueden cobrar el paro son aquellos que lo llevan cobrando porque lo tenían acumulado. Si hay optado por no capitalizar el paro que les quedaba, podrán cobrar el paro, siempre y cuando hagan la petición durante unos días en concreto y siguiendo las directrices de la agencia tributaria.

Tal y como nos muestra en su página se podrá reanudar el paro, siempre y cuando se cumplan dos requisitos:

Si el trabajo por cuenta propia ha sido inferior a 24 meses , aunque no se haya dado de alta como trabajador o trabajadora por cuenta propia incluido dentro de alguno de los regímenes de la Seguridad Social.

, aunque no se haya dado de alta como trabajador o trabajadora por cuenta propia incluido dentro de alguno de los regímenes de la Seguridad Social. Si la duración del trabajo por cuenta propia ha sido superior a 24 meses e inferior a 60 meses y se ha dado de alta como trabajador o trabajadora por cuenta propia en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar.

Tendrás 15 días hábiles desde el cese de actividad para reanudar el paro. De lo contrario, si han pasado más de 60 meses o no te has dado de alta siguiendo las directrices adecuadas, perderás esa cantidad de dinero que tenías acumulada. Antes de dar cualquier paso como autónomo será mejor que te informes bien.