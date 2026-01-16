La aspiradora barata que está causando furor en Lidl: es 2 en 1 y deja tu hogar como nuevo sin esfuerzo

En Lidl todo lo que son pequeños electrodomésticos siempre destacan, pero en los últimos días hay uno en concreto que sobresale por encima del resto. Se trata del aspirador ciclónico recargable, un modelo sencillo, pensado para el uso diario, que está llamando la atención sobre todo por lo que ofrece para su precio. Cuesta 64,99 euros y, aun así, incorpora funciones que normalmente vemos en aspiradoras bastante más caras. De ahí que muchas tiendas lo estén vendiendo rápido.

Todo aquel que compra esta aspiradora de Lidl lo hace porque es ligera, no ocupa apenas espacio y permite limpiar sin necesidad de tener que tirar o arrastrar un cable por toda la casa, pero a todo eso, se le suma su función 2 en 1, dado que se puede usar tanto como aspirador de mano como en modo escoba, según lo que toque limpiar. De este modo, no hace falta complicarse, y seguramente por eso se ha convertido en una opción recurrente para quienes necesitan renovar el aparato y no quieren gastar demasiado. También es verdad que Lidl lleva un tiempo apostando fuerte por este tipo de productos, más prácticos y accesibles y en el caso concreto de esta aspiradora, podemos ver que combina varias cosas que el consumidor valora como su buen rendimiento, filtros eficaces y un cabezal con luz LED que ayuda en zonas donde no se ve bien el polvo. Nada extraordinario, pero sí suficiente como para que muchos usuarios lo estén recomendando.

La aspiradora barata que está causando furor en Lidl: es 2 en 1

La aspiradora ciclónica recargable que Lidl tiene en sus tiendas incluye una batería de 16 V que permite trabajar sin cables y con libertad de movimiento. La tecnología ciclónica, habitual en modelos de precio superior, garantiza una succión constante sin necesidad de bolsa. Esto no solo evita gastos adicionales, sino que reduce el mantenimiento y hace el proceso de vaciado más rápido. Su depósito de 150 ml está pensado para limpiezas diarias y puede vaciarse con un solo gesto.

Uno de sus puntos fuertes es que funciona como aspirador de mano o de suelo, según lo que se necesite en cada momento. Cuando se usa como aspirador de suelo, el cepillo eléctrico, que lleva una luz LED incorporada, ayuda bastante a detectar la suciedad que suele quedarse escondida bajo los muebles o en rincones más oscuros. Y si se convierte en aspirador de mano, resulta útil para cosas muy distintas: limpiar un sofá, repasar unos peldaños, quitar migas del coche o llegar a estanterías donde normalmente no entra un aparato más grande. Esa mezcla de usos es, precisamente, lo que está haciendo que muchos se fijen en él.

Filtros de alta eficiencia para un aire más limpio

Siempre que se compra una aspiradora, no importa que sea de las caras o una como esta de Lidl que es barata, algo que resulta esencial son los filtros y se podría pensar que en el caso del modelo que nos ocupa, son de mala calidad o de baja intensidad, cuando en realidad es todo lo contrario. De hecho, muchos usuarios que ya han comprado esta aspiradora de Lidl, han señalado que lo que más llama la atención es su sistema de filtrado, que combina un HEPA H12 con un filtro de acero inoxidable. Esa unión ayuda a retener buena parte del polvo fino antes de que el aire vuelva a salir, algo que se agradece en casas con alergias o con animales.

Por otro lado , el mantenimiento tampoco tiene mayor misterio. El filtro se puede desmontar en un momento, se aclara bajo el grifo, se deja secar y vuelve a colocarse sin necesidad de comprar repuestos cada poco tiempo. Esto, al final, hace que el aparato salga más rentable y que funcione bien durante más tiempo, pese a tratarse de un modelo económico.

Accesorios incluidos y fácil de guardar

Lidl vende esta práctica aspiradora 2 en 1 con varios accesorios pensados para distintos tipos de superficies y rincones, lo que convierte este modelo en una herramienta completa para el día a día. Pese a su diseño largo en modo escoba, se guarda fácilmente en cualquier armario o rincón, y su peso ligero hace que no resulte incómodo ni para limpiezas largas ni para usuarios que prefieren aparatos manejables.

Un superventas por menos de 65 euros

Por 64,99 euros, esta aspiradora de Lidl se ha convertido en una de las grandes sorpresas dentro del catálogo del supermercado alemán. Su combinación de tecnología ciclónica, doble función, filtros de alta eficiencia y cepillo eléctrico con luz LED explica el por qué muchos usuarios ya lo están recomendando como alternativa económica a marcas que en definitiva ofrecen casi lo mismo, pero que son mucho más caras.

Para quienes buscan un aparato práctico, manejable y con buena capacidad de succión sin necesidad de gastar más de la cuenta, este modelo de Lidl está demostrando ser una opción difícil de competir. Un dispositivo 2 en 1 que limpia rápido, llega a cualquier rincón y deja el hogar como nuevo prácticamente sin esfuerzo.