La huelga de los camioneros ha provocado que los consumidores se encuentren con estanterías vacías en los supermercados. Leche, aceite de girasol, arroz, pasta, legumbre e, incluso, papel higiénico son los productos que más están sufriendo la falta de abastecimiento. Una situación que se podría agravar en los próximos días de continuar la paralización de la actividad de los transportistas.

OKDIARIO se ha trasladado a varios establecimientos de la capital para comprobar cuál es la situación de los lineales de los supermercados, en los que las compras compulsivas se han convertido las grandes protagonistas.

Por otra parte, la huelga de transportistas está provocando problemas en algunos suministros en los supermercados, sobre todo de algunos productos que llegan del norte del país y de Andalucía, aunque los centros piden tranquilidad a los consumidores para que no hagan compras masivas, ya que el abastecimiento está «asegurado».

Desde la Asociación de Supermercados de la Comunidad Valenciana Asucova, Pedro Reig subraya que trabajan en la búsqueda de alternativas para garantizar, a pesar del comportamiento «anómalo» de la demanda, productos de todas las familias, aunque no se llegue al cien por cien de toda la variedad de oferta, ya que «no es un problema de producción, las fábricas están llenas, sino de transporte». Por ello, pide a la población no hacer acopios de productos para no agravar la situación: «Hay que evitar el efecto papel higiénico de la pandemia».