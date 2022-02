El Consejo General de la Arquitectura Técnica (CGATE) alerta de que los fondos europeos para la rehabilitación energética de viviendas tienen riesgo de ejecutarse de manera desigual en las diferentes comunidades autónomas. Por ello, han desarrollado una «calculadora energética», que permite cuantificar el coste de la reforma y la subvención a la que tiene derecho el propietario. Además, esta aplicación incluye la posibilidad de conocer el coste energético aproximado mensual del edificio.

Con la llegada de los Fondos Next Generation cada vez surgen más dudas acerca de cómo solicitarlos y, sobre todo, qué cuantía se puede conseguir y qué coste que tendrán que afrontar las comunidades de propietarios para renovar energéticamente sus edificios.

“A partir de los datos del certificado energético, si se conocen, y de otros como la provincia, altitud y superficie del edificio, la calculadora estima el coste energético anual, tras simular distintas actuaciones de rehabilitación energética y aplicar la subvención regulada por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana”, explica Juan López-Asiain, director del Gabinete Técnico del CGATE.

¿Cómo funciona?

Para conocer la herramienta, los Arquitectos Técnicos han simulado los resultados para un edificio en Madrid centro, construido en los años 60, con nueve viviendas, situado a una altitud de 650 metros y con una superficie total de 720 m2. Dicho inmueble -con una calificación energética G- utiliza como suministros gas natural para calefacción centralizada y ACS, además de electricidad, con esta información se deduce que tiene un consumo energético total de unos 16.535 euros al año.

Tras ello, a través de la aplicación se consiguen datos orientativos sobre el coste neto que supondría su rehabilitación energética, teniendo en cuenta aquellas actuaciones susceptibles de subvención y en base a la consecución de un ahorro total de energía del 30% para poder optar a ellas.

Aplicando un aislamiento térmico exterior (SATE) en la fachada de 600 m2 de este edificio se estima un coste de rehabilitación de unos 25.965 euros, que tras la subvención del 40% se quedaría en 17.310 euros.

“Los costes en la rehabilitación energética conseguidos en este edificio tipo nos ayudan a reflexionar sobre que nos encontramos en un momento único para renovar el parque inmobiliario edificado. Además, las desgravaciones fiscales por tramos, y no tener la obligación de declarar las subvenciones de estas subvenciones en la declaración de la renta, ayudan a conseguir los objetivos de rehabilitación que busca el Gobierno a través de los fondos europeos”, argumenta Alfredo Sanz, presidente del CGATE.

Parque residencial en España

El 80% del parque residencial en España tiene una calificación energética E, F o G y los fondos Next Generation permitirán rehabilitar unas 500.000 viviendas en los próximos cuatro años. López-Asiain ha destacado que por primera vez en la historia la parte de la inversión que no se subvencione va a desgravar IRPF y que incluso el IVA será subvencionable, por lo que ha insistido en que las ayudas de los fondos Next Generation representan una «oportunidad única para rehabilitar a saldo».

La regulación estatal incluye subvenciones de hasta el 8% de la inversión, cuando el ahorro energético supere el 60% del consumo de energía no renovable, y reducciones fiscales que pueden llegar al 60% de la parte que no haya recibido ayuda.

Asimismo, están previstas además deducciones en el IRPF de entre el 20% y el 60% para los propietarios que hagan obras de rehabilitación que mejoren la eficiencia energética de su vivienda habitual o de una de su titularidad que tengan en arrendamiento como vivienda habitual.