El enrevesado plan del Gobierno de Pedro Sánchez para fusionar Talgo con Skoda enfrenta un nuevo obstáculo: la compañía checa no aporta a la española la capacidad de producción adicional que necesita para acceder a los grandes concursos internacionales y que sí le aportaba la húngara Magyar Vagon, según fuentes cercanas a la empresa.

De hecho, antes de que el Ejecutivo vetara la OPA húngara, el representante de este grupo, András Tombor, había avisado de que «Skoda era un jugador importante en el sector pero ahora tiene pérdidas y no es un candidato fuerte». Es decir, no puede aportar lo mismo que Magyar Vagon. De hecho, ni siquiera tiene capacidad para lanzar otra OPA sobre Talgo, de ahí que proponga una fusión con canje de acciones; es más, en esa operación Talgo sería la absorbente, no la absorbida.

Como es lógico, los principales accionistas de Talgo rechazan desde el principio esta operación que buscó el Gobierno como alternativa a la húngara, y exigen a Skoda que lance una OPA que ofrezca, como mínimo, los 5 euros por acción que pagaba Magyar Vagon. Se trata del consorcio Pegaso Transportation International del fondo Trilantic con la participación de las familias Oriol (fundadora de Talgo) y Abelló.

Ahora, aparte de la cuestión económica, también rechazan la aportación industrial de la checa por insuficiente, según las citadas fuentes. Y Talgo necesita esa capacidad adicional porque ya tiene sus plantas a plena producción y todavía tiene pendientes de entregar varias unidades de los famosos trenes Avril a Renfe. Aparte de solucionar los fallos y averías que sufrieron este verano, por las que el ministro Óscar Puente le ha exigido una compensación.

Operación compleja

Al tratarse de una fusión, debe ser aprobada por la junta de accionistas de Talgo, y ése es el gran impedimento, hoy por hoy, para que el Gobierno saque adelante la operación que apadrina.

Como adelantó OKDIARIO, para lograrlo necesita la participación de Criteria, el holding industrial de La Caixa. Primero, para asegurar la españolidad de Talgo y poder justificar ante la UE la autorización a una empresa checa y el veto a una húngara. Y segundo y principal, para dar una salida a Trilantic y sus socios, de forma que apoyen la fusión.

Esta salida consistiría en que Criteria se comprometiera irrevocablemente a comprar ese 40% después de la fusión (que se quedaría por debajo del 30% tras la operación y, por tanto, no le obligaría a lanzar OPA por el 100%). Y a comprárselo al precio de la OPA húngara, 5 euros por acción, para que aceptaran aprobar la fusión en la junta. Para lo cual, a su vez, Criteria tendría que tener una fórmula de salida de parte del capital que adquiriera.

Otra opción que se ha planteado para rebajar la factura de La Caixa es complementar el precio con un dividendo extraordinario de Talgo tras la fusión, como también informó este medio. Algo habitual en este tipo de operaciones: así ocurrió en la fusión de Alstom y Bombardier, o en la de Siemens Energy y Gamesa.

La última novedad en la operación es el intento del Gobierno de involucrar en la operación a CAF, el otro gran fabricante ferroviario español. Con su participación, la fusión de Talgo y Skoda sería mucho más fácil -y rebajaría la carga para La Caixa-. El Gobierno vasco siempre ha deseado una fusión de Talgo y CAF con sede en su territorio, pero esta última se había negado por el elevado precio de la primera y porque los trabajadores poseen casi el 25% del capital mediante la sociedad Cartera Social y se oponían a la operación.

Pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha vuelto a intentarlo, según las fuentes consultadas, a través de su socio el PNV y de Kutxabank, que posee el 14% de CAF y es su principal acreedor, sin éxito por el momento.