Angélica Martínez dimite como consejera dominical de Aena tras su incorporación a Ineco
Angélica Martínez Ortega ha formalizado este martes, 30 de septiembre, su dimisión como consejera dominical de Aena, puesto que ocupaba a propuesta del accionista mayoritario Enaire, para asumir un nuevo rol en la ingeniería pública Ineco.
La renuncia se hará efectiva a partir del 1 de octubre de 2025, según ha informado Aena a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La salida de Martínez Ortega se extiende a la comisión de auditoría y a la comisión ejecutiva del gestor aeroportuario.
La compañía detalló que el motivo es la necesidad de «dedicar su tiempo y esfuerzo a las responsabilidades derivadas de su nuevo puesto de trabajo».
El nuevo destino de la ejecutiva es Ineco. Su consejo de administración ha ratificado su nombramiento como nueva directora general de organización y recursos tras completar el proceso selectivo establecido.
La dimisión de Martínez Ortega de Aena
Martínez Ortega, Licenciada en Derecho y miembro del Cuerpo de Interventores y Auditores del Estado, aporta una sólida trayectoria ligada al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA), donde recientemente ha ocupado cargos clave como la Dirección General de Programación Económica y Presupuestos y la Secretaría General Técnica.
Su dimisión obliga ahora a Enaire a proponer un nuevo candidato para cubrir la vacante de consejero dominical en el consejo de administración del gestor aeroportuario español.
Temas:
- AENA