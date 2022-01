Lorenzo Amor, presidente de federación de autónomos ATA y vicepresidente de la CEOE, ha criticado la subida de la cuota para los trabajadores por cuenta propia. En concreto, ha calificado como «lamentable la decisión del Gobierno de subir la cuota a más dos millones de autónomos».

Para contextualizar las negativas consecuencias de esta medida en este momento, el presidente ha explicado en un vídeo difundido a través de Twitter: «Hoy dos de cada tres autónomos no factura lo que hace dos años. La recuperación no ha llegado a sus negocios y más de la mitad no prevé hacerlo hasta 2023».

«2 de cada 3 autónomos no factura lo que facturaba hace dos años. Siguen sin notar recuperación. Y además sube la base mínima de cotización y por lo tanto sube la cuota. Es un lastre»@lorenzoamor_ata #autónomos #autónomas pic.twitter.com/lrclwp0b5K — Fed. Autónomos 𝗔𝗧𝗔 (@autonomosata) January 3, 2022

Asimismo, Amor ha afeado que esta medida se ha aprobado «por primera vez sin consenso ni acuerdo con las organizaciones de autónomos». El presidente de ATA considera que el aumento de la cuota «va a suponer un duro varapalo para muchos autónomos que desgraciadamente todavía no saben lo que es la recuperación».

Se suma a la subida de precios

Por otro lado, Lorenzo Amor ha explicado que la subida de cotización para los trabajadores por cuenta propia «se suma a los incrementos de los precios energéticos, de los costes laborales, de los carburantes, de las materias primas y a una inflación desbocada». Y ha afirmado: «va a provocar para muchos autónomos que sigan con la soga al cuello».

Según datos de la federación, en la actualidad hay más de 109.000 autónomos aún en cese de actividad y para el resto va haber una subida de cotización «que va a ser un lastre».

Subida de entre 5 y 21 euros al mes

El aumento de las cuotas de los autónomos oscilará entre 5 y 21 euros al mes dependiendo de la base por la que coticen, tras la subida de las bases máximas y mínimas contemplada en la Ley de Presupuestos del Estado para 2022, así como de los mayores tipos de cotización que deberá asumir el colectivo.

Así, la base mínima de cotización de los autónomos pasará a ser este año de 960,60 euros mensuales, frente a los 944,40 euros de 2021, mientras que la base máxima se incrementará desde los 4.070,10 euros a 4.139,4 euros.

Sumando el incremento de tipos de cotización que tendrán que afrontar los autónomos, del 30,3% al 30,6%, la cuota mínima que deberá pagar el colectivo en 2022 será de 293,94 euros al mes, casi 60 euros más al año que en 2021, o lo que es lo mismo, 4,96 euros más al mes.