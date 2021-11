Antes de que llegue el famoso Black Friday y también la próxima celebración del Día del Soltero o el 11 del 11, que es un día que destaca también por la compra de productos con grandes descuentos, Amazon nos ofrece una rebaja del 50% en un producto de Lacoste que seguro que muchos nos van a querer dejar escapar ya que gracias a él podrás cambiar radicalmente tus looks.

Amazon rebaja un 50% este producto de Lacoste que cambiará tus looks

Muchas son las ofertas que podemos encontrar en Amazon a diario pero algunas destacan realmente ya que se corresponden a productos que es posible que estén fuera del alcance de nuestro bolsillo. Es el caso del producto del que ahora os hablamos, que perteneciente a la firma Lacoste seguro que os va a encantar para lucir con un estilo distinto al habitual.

El producto en cuestión es el reloj que podéis ver en imagen. Un reloj de pulsera con tres manecillas, esfera negra y correa de piel en color marrón modelo 2011021. Tiene 5 ATM de resistencia al agua por lo que podemos utilizarlo sin problema mientras estamos en la ducha o para nadar, aunque no para sumergirse a gran profundidad.

Sabemos que una vez te lo pongas, no vas a querer quitártelo ya que aunque su precio roza los 200 euros, está ahora de oferta por solo 152 euros en Amazon. Una oferta que además tiene las horas contadas ya que finaliza el 7 de noviembre por lo que si te gusta, no dudes en comprarlo antes de que se acabe.

Un reloj de elegante diseño que puede resultar el complemento perfecto tanto para combinar con un traje, como para llevar con un estilo informal o también, puede ser una de nuestras primeras compras navideñas. Imagina regalar un reloj así a un familiar, a tu pareja o a un amigo. Seguro que la sorpresa será enorme.

Más ofertas de relojes Lacoste en Amazon

Y si este reloj no te gusta, o no llegas a tiempo de poder comprarlo de oferta no te preocupes porque Amazon tiene otros. También con una gran rebaja podéis comprar este segundo reloj Lacoste modelo 2011016 que solo hoy tiene un descuento del 40%. Un reloj completamente negro pero que tiene tan solo 3 ATM de resistencia al agua por lo que puede mojarse tal vez bajo la lluvia o no le pasará nada si le cae una gota, pero será mejor que os lo quitéis cuando vayáis a ducharos. Un reloj de diseño sencillo pero elegante cuyo precio ronda los 140 euros pero que rebajado, apenas te costará más de 80 euros.