El Banco Santander ha reaccionado a la ley de vivienda aprobada el martes por el Gobierno asegurando que la clave para el alquiler es aumentar la oferta de vivienda, que es lo que ha resultado eficaz históricamente. Su consejero delegado, José Antonio Álvarez, ha considerado irrelevante que se imponga un tipo mínimo en el Impuesto de Sociedades y ha pedido estabilidad y seguridad jurídica para asentar la recuperación económica.

«Hay que generar oferta suficiente y de calidad, por las experiencias de muchos sitios del mundo. La oferta tiene que jugar el principal papel, ha sido tremendamente efectiva. Basta recordar el exceso de oferta en la burbuja inmobiliaria, cuando los precios cayeron un 40%. El alquiler es una derivada del precio de los activos: si sube el precio, el alquiler va detrás», ha explicado Álvarez.

El número dos de Ana Botín no ha querido entrar en la polémica sobre la derogación de la reforma laboral que persigue Podemos y que ha provocado una crisis en el Gobierno de coalición; se ha limitado a decir que debe tener en cuenta la transformación de la economía actual: «el fenómeno digital, el trabajo desde casa, los nuevos tipos de empresas, los riders, el papel del software, las nuevas estructuras laborales, etc.»

Asimismo, no ha dado apenas relevancia a otra medida estrella exigida por Podemos: el establecimiento de un tipo mínimo del Impuesto de Sociedades del 15%. «La tasa fiscal del grupo es del 34%, una tasa del 15% no merece más comentarios. Sí hemos pedido siempre que no haya impuestos sobre pérdidas o que no se tribute dos veces sobre el mismo hecho, las cuestiones normales».

Tampoco ha querido pronunciarse sobre la posibilidad de unas elecciones anticipadas ni sobre el «ruido político» y se ha limitado a decir que «la estabilidad institucional es una precondición para la estabilidad financiera. Cuanta más estabilidad y más seguridad jurídica haya, más se ayuda a la economía».