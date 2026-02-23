Almirall ha obtenido un beneficio neto de 46,2 millones de euros en 2025, cifra que multiplica por más de cuatro las ganancias de 10,1 millones de euros que registró en 2024, según ha informado este lunes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El resultado neto normalizado de Almirall se duplicó en el ejercicio 2025, hasta situarse en 52,6 millones de euros, en contraste con los 25,6 millones de euros de 2024. Así, la biofarmacéutica cumplió en 2025 sus expectativas de ventas y resultado bruto de explotación (Ebitda) gracias al desempeño de su negocio de dermatología en Europa y a un mejor apalancamiento operativo.

En concreto, las ventas netas de Almirall totalizaron 1.108,1 millones de euros en 2025, un 12,4% más que en 2024 y primera vez que logra ventas de más de 1.000 millones, en tanto que su Ebitda alcanzó los 232,9 millones de euros, un 20,9% más sobre el año anterior.

Los ingresos de Almirall

La mayor parte de los ingresos de la biofarmacéutica proceden de su porfolio de dermatología médica, que sumó ventas por valor de 669,4 millones de euros en 2025, un 22,1% más.

En Europa, el negocio de dermatología de Almirall creció un 25,6%, con unas ventas totales de 608 millones de euros, especialmente por los tratamientos biológicos.

De cara al ejercicio 2026, la biofarmacéutica prevé elevar sus ventas netas entre un 9% y un 12% y lograr un Ebitda de entre 270 y 290 millones de euros.

Previsiones

La compañía ha resaltado que se encuentra preparada para «liderar» un mercado dermatológico «en expansión», con un porfolio «amplio y relevante».

Asimismo, ha afirmado que consideraría «adquiciones oportunistas» de activos ya comercializados y que buscará activamente acuerdos de licencia en fase inicial en terapias avanzadas.

«2025 ha sido un año muy relevante para Almirall, en el que hemos seguido avanzando en nuestra senda de crecimiento sostenido y consolidando nuestra posición como compañía de referencia en dermatología médica. Un año más de crecimiento a doble dígito, tanto en ventas netas (+12,4%) como en Ebitda (+21%), demuestra la fortaleza del desempeño operativo y el firme compromiso con la excelencia en todas nuestras actividades», ha destacado el presidente y consejero delegado de Almirall, Carlos Gallardo.