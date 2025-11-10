Almirall aumentó sus ventas netas un 12,8% en los nueve primeros meses de 2025, respecto al año anterior, hasta los 820,7 millones de euros. El incremento de sus ventas se debe principalmente al crecimiento de su área de dermatología, liderado por su cartera de biológicos en Europa. Así lo ha indicado la compañía en un comunicado publicado este lunes, 10 de noviembre. Tras presentar sus resultados, la empresa se ha disparado en el Mercado Continuo un 10% en la apertura.

El Ebitda se situó en 180,7 millones de euros, con un aumento del 27,1% interanual, gracias al incremento de las ventas en el porfolio dermatológico y a la reducción de los gastos de venta, generales y administrativos (SG&A) en el tercer trimestre, manteniendo un margen bruto del 64,9%.

En particular, las ventas de dermatología en Europa siguieron mostrando un crecimiento de doble dígito, con un aumento del 24,5% interanual obteniendo un total de 442,4 millones de euros euro. La biofarmacéutica, con sede en Barcelona, también ha destacado los nuevos avances en su cartera de tratamiento.

De esta manera, Almirall mantiene sus previsiones para 2025, que incluyen un crecimiento de las ventas netas de doble dígito (entre el 10% y el 13%) y un Ebitda total de entre 220 millones y 240 millones de euros.

Almirall se dispara en Bolsa

Almirall se disparaba un 10% en la apertura bursátil en el Mercado Continuo tras presentar sus resultados de los nueve primeros meses de 2025 y reafirmar sus objetivos de 2025.

En concreto, en torno a las 9.00 horas, alcanzaba un precio de unos 12,7 euros por título y lideraba las subidas en el Mercado Continuo. En lo que va de año, la biofarmacéutica logra, además, una revalorización de más de 54%.