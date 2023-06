Alerta en los supermercados tras retirar este popular alimento: consulta aquí si lo tienes en casa

Una alerta alimentaria ha retirado un popular alimento que todos tenemos en casa, debes estar muy pendiente por si lo has comprado en estos supermercados. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición está pendiente de cualquier anomalía que surge de los productos que llegan a la cadena alimentaria. Hay uno que consumimos mucho y especialmente en esta época del año que ha sido retirado de forma inmediata. Será mejor que consultes en tu nevera o despensa si lo has comprado recientemente, puede ser peligroso para tu salud.

Retiran este popular alimento después de una alerta en los supermercados

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha lanzado una peligrosa alerta ante el descubrimiento de un error en un producto que consumimos mucho, especialmente en esta época del año. La alerta se concentra en Castilla y León y se ha extendido por todo el país. Desde esta comunidad ha salido el problema que por suerte ya ha sido controlado.

Tal y como se indica: “Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Islas Canarias, Andalucía, Aragón, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas”.

Debes buscar inmediatamente en tu nevera o despensa ante esta alerta que puede afectar a todo el país, estos alimentos. Varios paquetes de semillas de lino marrón han sido afectados por esta alerta, según la AESAN contienen trazas de semillas de mostaza. Un error que pone en riesgo a los alérgicos.

Los lotes y marcas afectadas ya han sido detectados, con lo cual, solo debemos asegurarnos de que no los tenemos en casa. De la marca Ecosana han sido afectados los lotes C26372, con caducidad en febrero de 2025, y el C27372, que caduca en marzo de 2025, que son paquetes de 3 kilogramos.

La otra marca afectada es Too Bio, han sido destacados el lote CT16058, que caduca en febrero de 2025, de los paquetes de 250 gramos, y los lotes C26372, con caducidad en febrero de 2025, y C27372, que caduca en marzo de 2023, de paquetes de 3 kilogramos. Si tienes cualquiera de estos productos ponte en contacto con los supermercados en los que has comprado, te deben sustituir este producto o devolver el dinero ya que no cumple con la normativa.