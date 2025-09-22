Air Europa suma a su flota su segundo Boeing 737 MAX

Air Europa ha incorporado a su flota el segundo Boeing 737 MAX. La aerolínea, que se convirtió en la primera compañía española en operar este modelo, continua su firme apuesta por la innovación a través de la renovación de sus unidades de corto y medio radio. Esta variante del avión de pasillo único más vendido en la historia supone un notable avance en materia de confort, eficiencia y sostenibilidad gracias a un diseño y un equipamiento que permiten mejorar, de manera notable, el rendimiento de esta aeronave con respecto a la generación anterior.

Este 737-8 es el segundo de los encargados a AerCap, el mayor lessor del mundo a todos los niveles del arrendamiento aeronáutico, con el que Air Europa mantiene una estrecha relación de colaboración. En lo que queda de año está previsto que se sumen dos unidades más a los que seguirán una decena en 2026 hasta completar veinte a mediados de 2028.

Air Europa ha comenzado a incorporar los 737-8 para cubrir rutas continentales de medio radio y, más adelante y de forma eventual, otras de corto radio entre destinos nacionales. Con ello, continúa el proceso de renovación de flota de la aerolínea, que completó su unificación en torno a modelos exclusivamente de Boeing varios años atrás.

El nuevo Boeing 737 MAX 8 representa un salto adelante en su segmento. Además de seguir los más exigentes estándares de calidad y seguridad, supone una importante mejora en materia de sostenibilidad. Con una aerodinámica optimizada gracias a su diseño, cuenta con dos motores LEAP_1B que permiten un alcance de hasta 3.500 millas, lo que eleva la eficiencia de su rendimiento. Todo ello, unido al empleo de los sistemas más avanzados para calcular las rutas más adecuadas en todo momento, le permiten reducir el consumo de combustible en hasta un 20%, y evitar la emisión de hasta 3,6 millones de toneladas de CO2 al año. Con ello, la compañía acelera hacia su objetivo de disminuir estas cifras en un 30% en 2030 con respecto a las cifras de 2015.

En materia de confort, el nuevo avión de la familia 737 MAX constituye una notable mejora frente a su competencia. Construido con un 90% de materiales reutilizables y con una estructura y componentes más ligeros, como es el caso de sus asientos, dispone de unas ventanas un 20% más grandes, iluminación LED dinámica y unos maleteros con mucha mayor capacidad para los 189 pasajeros que puede llegar a transportar.