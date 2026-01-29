Air Europa suma la creatividad de Mario Sandoval a su oferta gastronómica a bordo

Air Europa eleva aún más la excelencia de su oferta gastronómica con una nueva propuesta de altura. La aerolínea ha empezado a trabajar con Mario Sandoval, chef del restaurante con dos estrellas Michelin “Coque”, para el diseño de los menús de clase Business en sus rutas de medio radio. La colaboración supone reunir, bajo la misma marca, al cocinero madrileño con Martín Berasategui, quien diseña desde hace años la exclusiva oferta culinaria que se sirve en la clase Business de los vuelos de larga distancia.

Los nuevos platos, que se servirán a bordo desde este próximo domingo, 1 de febrero, destacan por su originalidad y respeto por el producto de calidad y de cercanía, aspectos propios del estilo personal de Sandoval. De esta forma, la compañía refuerza la propuesta de servicio para sus clientes, quienes, además de disfrutar de una atención personalizada, tendrán ahora la oportunidad de saborear estas creaciones de autor.

Los viajeros de clase Business en rutas europeas podrán elegir entre cuatro completos menús diseñados para sorprender los sentidos y satisfacer a los paladares más exigentes. Desde ensalada de jamón de pato y brie con vinagreta de kiwi hasta láminas de pasta con trucha ahumada y flores o café con cremoso de chocolate y crumble de cacao y sal, cada plato permite hacer un recorrido en el que los sabores viajan unidos, combinando el mejor producto con las elaboraciones más delicadas.

El trabajo de Mario Sandoval se une a la larga relación de Air Europa con otro maestro internacional como es Martín Berasategui, conformando así una dupla inédita en el mundo de la aviación comercial. El cocinero vasco, que continuará firmando la oferta a bordo para clase Business en vuelos de largo radio, acaba de cumplir 50 años de trabajo en el ámbito de la alta cocina, motivo por el que recibió un reconocimiento en el stand de Air Europa en esta pasada edición de Fitur.