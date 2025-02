Adiós a regalar horas extra: el nuevo registro de jornada ya es oficial y así va a funcionar

Hacer horas extra es algo habitual en gran parte de los trabajos en España. Y lo peor, es que no es algo que muchas veces se contabilice como debería. Quién más quién menos ha pasado por tener que quedarse una hora (o más) en su trabajo diario, algo que a final de mes se traduce en una nómina aumentada pero que en muchos casos, acaba por ser todo un abuso para los trabajadores que ven que su esfuerzo no se ve recompensado como debería y mucho peor, puede que no se vea reflejado en la nómina con lo que eso conlleva. Sin embargo, un nuevo sistema de contabilización de la jornada laboral podría ser la solución al hecho de regalar horas extra.

Parece que se va a producir un auténtico cambio con respecto al trabajo en España y que no sólo tiene que ver con el hecho de pasar de las 40 a las 37,5 horas de trabajo semanales. Después de años de reivindicaciones sindicales y cambios en la normativa, el Gobierno ha oficializado una medida que marcará un antes y un después en el control del tiempo de trabajo: la implantación obligatoria de un registro digital de jornada. Esta decisión, diseñada para garantizar un control más exhaustivo sobre las horas trabajadas, podría servir además para acabar con algo que como decimos, es bastante habitual para muchos trabajadores: las horas extra remuneradas. Un nuevo sistema que por otro lado, refuerza el derecho a la desconexión digital y pone en el punto de mira a las empresas que abusen de la disponibilidad de sus empleados fuera del horario laboral.

Adiós a regalar horas extra: el nuevo registro de jornada ya es oficial

A partir de ahora, parece que el registro de jornada ya no podrá ser en papel. Todas las empresas, independientemente de su tamaño, estarán obligadas a implementar un sistema digital de fichaje. Este registro permitirá a los empleados, la Inspección de Trabajo y los sindicatos acceder en tiempo real a la información sobre las horas trabajadas, eliminando cualquier margen de opacidad en la gestión de la jornada laboral.

El principal objetivo de este nuevo sistema es garantizar que el cómputo de horas se realice de forma precisa y transparente. Para ello, cada trabajador deberá registrar el inicio y el final de su jornada de manera personal e inmediata. Además, se establecerán registros detallados sobre cualquier interrupción en el horario laboral, con el fin de diferenciar entre horas ordinarias, extraordinarias y complementarias.

Uno de los aspectos más innovadores de esta reforma es que el registro digital estará sincronizado con la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo, permitiendo una supervisión en tiempo real. De este modo, se facilita la detección de posibles irregularidades y se dota a los empleados de una herramienta fiable para reclamar el pago de las horas extra.

¿Cómo habrá que fichar a partir de ahora?

Si finalmente el Congreso aprueba este nuevo modelo, las empresas ya no podrán modificar los registros de jornada a su conveniencia. Los empleados serán los únicos responsables de registrar su entrada y salida, evitando así manipulaciones o ajustes encubiertos. Además, el sistema deberá ser seguro y garantizar la autenticidad de los datos, permitiendo identificar de manera inequívoca a cada trabajador y cualquier modificación que se realice en el registro.

Este cambio supone un avance significativo en la protección de los derechos laborales, ya que hasta ahora, en muchas empresas el control horario dependía de sistemas poco fiables o incluso inexistentes. Con la digitalización del registro, se busca acabar con los vacíos legales que permitían la realización de horas extra sin compensación económica.

Junto a la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo, los representantes sindicales también tendrán acceso a los datos. Así, la medida pretende evitar la sobrecarga de trabajo en sectores donde las horas extra son habituales y, en muchos casos, no se reflejan en la nómina.

Las horas extraordinarias registradas día a día

Con la implementación de este registro de jornada no se acabarán las horas extra, pero sí que se llevará un control más ajustado sobre ellas. De hecho, con la nueva normativa, las horas extraordinarias tendrán que ser contabilizadas día a día y reflejarse en el recibo de salario mensual. De este modo, la empresa estará obligada a entregar al trabajador un resumen detallado de todas las horas realizadas, especificando cuáles son ordinarias y cuáles corresponden a trabajo extra.

Esta medida pretende controlar así la regulación del tiempo de trabajo, evitando que las empresas no registren oficialmente las horas extraordinarias para no abonar su compensación. Con el nuevo sistema, cualquier irregularidad será fácilmente detectable por la Inspección de Trabajo.

¿Qué ocurre con los trabajadores a tiempo parcial?

El nuevo registro digital también afecta a los empleados con contratos a tiempo parcial. En su caso, la jornada deberá totalizarse mensualmente, entregando la empresa un resumen detallado junto con el recibo de salarios. Este informe deberá incluir todas las horas realizadas, diferenciando entre ordinarias y complementarias.