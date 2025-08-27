Adiós al dolor de espalda: los parches mágicos de Lidl que recomiendan los fisios para el dolor lumbar

Quien haya sufrido alguna vez dolor lumbar sabe lo difícil que puede ser sobrellevar el día a día cuando la espalda no responde. Levantarte, sentarte, agacharte, todo se convierte en algo doloroso y en un reto. Sin embargo no siempre apetece tirar de medicación o esperar semanas para una cita con el fisioterapeuta. Por ello, nada como elegir la solución que Lidl está a punto de sacar en forma de parches, y con los que aliviar ese dolor de espalda o lumbar, sin efectos secundarios ni complicaciones.

Se trata de los parches térmicos y la faja lumbar de la marca Sensiplast, disponibles por solo 5,99 euros. Ya están anunciados en su web, pero los tendrás en tienda a partir del 29 de agosto. De este modo, si tienes problemas de dolor de espalda o tienes menstruaciones en las que notas que el dolor lumbar es insoportable, mejor que no los dejes escapar. Puede que a simple vista parezcan un producto más del pasillo de salud de cualquier supermercado, pero lo cierto es que cualquier fisio te los recomendaría como un apoyo eficaz para aliviar ese dolor que sientes. ¿La clave? El poder del calor local aplicado de forma sostenida y segura durante varias horas, justo donde más lo necesitamos.

Adiós al dolor de espalda con los nuevos parches de Lidl

Los parches de Lidl se presentan en tres modelos distintos, según el tipo de dolor o molestia que tengas. Así, podemos encontrar los clásicos parches para la zona lumbar, hasta una faja térmica reutilizable y específica para esa área, o incluso parches para aliviar las molestias menstruales. Te los detallamos uno a uno, a continuación.

Parche térmico XXL

Este modelo es quizás el más funcional de todos, ya que sirve para aliviar dolores musculares o tensiones en la parte baja de la espalda. El formato XXL te permite cubrir una superficie grande, así que notarás como se calienta toda la zona lumbar de manera uniforme y como ese calor te va a durar varias horas. Basta con colocarlo sobre la piel, o encima de una camiseta fina, y dejar que el calor se active de forma progresiva.

Cada caja trae 8 parches de un solo uso, pensados para esos días en los que la espalda se resiente por estar muchas horas sentado, por una mala postura o simplemente por haber hecho un esfuerzo de más. Se activan al entrar en contacto con el aire y en pocos minutos notas como comienza a generarse un calor seco y constante que permite relajar la musculatura y mejorar la circulación en la zona.

Faja lumbar térmica

En el caso de que estés buscando algo que sea reutilizable, cómodo y más práctico para el día a día, el modelo de faja lumbar térmica es probablemente la mejor opción. Viene en tallas de la S a la XL e incluye dos fajas de tejido transpirables junto con 8 parches térmicos que se colocan en el interior de la prenda. El diseño se adapta a la forma del cuerpo y permite seguir con tus actividades cotidianas sin que se note demasiado.

Está pensada especialmente para quienes necesitan llevar calor durante varias horas sin preocuparse de que el parche se desplace o se despegue. Perfecta para que la uses en el trabajo, mientras caminas o también mientras descansas en casa. Muchos fisioterapeutas coinciden en que, combinada con estiramientos suaves y una buena higiene postural, esta faja puede convertirse en una herramienta clave para prevenir recaídas en personas con dolor crónico.

Parche térmico menstrual

Estos parches de Lidl no sólo han sido pensados para quienes padecen de dolor de espalda o de lumbares debido a una lesión o mala postura. Las mujeres que tienen dolores menstruales intensos saben que a veces el malestar puede hacer que apenas puedas moverte. Para esos días, Lidl tiene también los parches térmicos menstruales, que han sido diseñados específicamente para colocarse sobre el bajo vientre y proporcionar un calor constante y reconfortante.

En este caso, el formato es más pequeño y anatómico, pensado para ajustarse mejor a esa zona concreta. El paquete contiene 8 unidades, y cada una de ellas proporciona hasta 8 horas de calor continuo, sin olores ni productos químicos añadidos. Se pueden usar de forma muy discreta bajo la ropa y son perfectos para esos días en los que no se puede parar, pero el cuerpo lo está pidiendo a gritos. Y para aliviar más ese dolor, puedes probar además con infusiones, descanso o actividad física suave.

¿Dónde y cuándo comprarlos?

Los parches térmicos y la faja lumbar de Sensiplast estarán a la venta en Lidl por solo 5,99 € a partir de este viernes 29 de agosto, y como suele ocurrir con los productos de salud que realmente funcionan, lo normal es que se agoten rápidamente. De este modo, si deseas hacerte con ellos mejor que no lo dudes, y los compres en cuanto salgan. Puede que ya tengas dolor, o quieras prevenir y siempre viene bien tener este tipo de productos en el botiquín de casa.