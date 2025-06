Adiós a las Birkenstock: Hipercor tiene el mejor clon y están tiradas de precio

Cuando empezamos a sentir que las temperaturas aumentan, y que el verano ya asoma a la vuelta de la esquina, una de las primeras cosas que hacemos es cambiar de calzado. Guardamos las botas, los zapatos cerrados y sacamos del armario las sandalias. Y entre todas las opciones que hay, hay un modelo que se ha convertido en favorito absoluto desde hace años: las clásicas Birkenstock. Cómodas, versátiles y con ese aire casual que pega con todo. Pero no nos engañemos, el precio a veces echa para atrás. Sin embargo, parece que Hipercor tiene una buena alternativa al respecto.

Disponibles a través de su web, y también en sus tiendas físicas, Hipercor está dando mucho que hablar este mes de junio, gracias a las sandalias tipo bio que vende además por un precio de tan sólo 25 euros. El diseño es tan parecido que muchos presumen ya de ellas como si fueran unas Birkenstock low cost, pero con el extra de ese bordado en contraste que les da un punto artesanal y único. Las redes ya han empezado a hacer eco, y no es para menos. Este modelo tiene todas las papeletas para ser la sandalia estrella del verano 2025. Ligera, bonita, cómoda y, lo mejor de todo, al alcance de todos los bolsillos. Si este año estabas pensando en renovar tu calzado de verano sin dejarte un dineral, toma nota porque te va a interesar todo lo que tenemos que contarte de estas sandalias.

Adiós a las Birkenstock: Hipercor tiene el mejor clon

A simple vista, recuerda muchísimo a la icónica sandalia Arizona de Birkenstock: su suela gruesa, las dos tiras con hebilla metálica y la planta anatómica. Pero si miras con atención, verás que Hipercor ha añadido a sus sandalias de marca Unit su propio sello: un precioso detalle de bordado crudo que recorre todo el contorno de la sandalia, dándole un aire artesano y actual que eleva cualquier look.

Están disponibles en color negro, con las hebillas doradas que añaden un toque sofisticado, y ese contraste de las costuras que las hace diferentes sin perder el minimalismo que tanto gusta. Se trata de un diseño muy fácil de combinar, tanto con vestidos como con vaqueros cortos, pantalones de lino o incluso con faldas largas.

Comodidad a prueba de paseos largos

Pero no sólo importa el diseño: en verano buscamos también calzado cómodo de verdad. Y estas sandalias lo son. Están fabricadas en material sintético tipo PU, tanto por dentro como por fuera, y la suela es flexible y resistente. Además, la planta es ergonómica, lo que garantiza que puedas llevarlas todo el día sin que los pies sufran.

Tienen la puntera redonda, abierta, y un sistema de ajuste sin cierre, lo que las hace ideales para poner y quitar fácilmente. Son perfectas tanto para quienes caminan mucho como para quienes buscan algo fresco y práctico para los días de calor. Y lo mejor es que, pese a su precio tan ajustado, no se sienten baratas al tacto ni al caminar.

Mucho más que una sandalia básica

Este modelo de Hipercor no sólo nos recuerda al modelo de Birkenstock que más nos gusta, sino que además permite innovar y aportar una estética más boho, más chic, sin perder funcionalidad. Son ese tipo de sandalias que compras para probar y acabas usando todo el verano.

Además, por su diseño neutro, pueden pasar perfectamente por un modelo de marca. Si las llevas con un vestido blanco vaporoso o unos pantalones de pinza fluidos, nadie pensará que te han costado sólo 25 euros. Son, sin duda, el tipo de hallazgo que merece la pena compartir. Elegantes a más no poder gracias al color negro, pero con ese toque de dorado en el borde que hace que se conviertan en la última sensación para quienes buscan un calzado que tenga además de funcionalidad, mucho estilo.

Por todo lo mencionado, las unidades empiezan a escasear así que si las ves en tienda no las dejes escapar o si no tienes tiempo, siempre las puedes comprar online. Son la mezcla perfecta entre estilo, confort y precio. Y es que en un verano donde miramos cada euro, encontrar un modelo tan bien logrado por menos de lo que cuesta una cena, no es para pensárselo demasiado.

Nadie pone en duda que las Birkenstock seguirán teniendo su hueco, claro. Pero este año, Hipercor ha sabido leer lo que piden muchas consumidoras: algo bonito, de calidad razonable, cómodo y que no obligue a hacer cuentas para darnos un capricho. Y lo ha conseguido.

Así que si estás buscando sandalias para este verano y quieres un modelo versátil, estiloso y muy cómodo para el día a día, este modelo tipo bio con bordado crudo es una apuesta segura. Porque sí, se puede tener buen gusto sin gastar una fortuna. Y si te preguntan si son nuevas… tú ya decides si cuentas el secreto.