Si deseas poder tomar un desayuno que sea de lo más completo pero sin el riesgo de coger kilos de más, tienes algunas opciones que además de ser saludables, están buenísimas, y una de ellas parece que se encuentra en uno de los supermercados de mayor éxito en nuestro país, así que toma nota y no lo dudes ya que si eres amante de los desayunos y quieres adelgazar comiendo no puedes dejar escapar el dulce más sano de Mercadona que ya se ha convertido en uno de sus nuevos éxitos de ventas.

Mercadona arrasa con su nueva mermelada de higos

Una de las comidas más importantes del día es el desayuno, de modo que aunque estés a dieta o quieras controlar el peso no debes saltártelo y más si apuestas por alimentos que son saludables y del todo compatibles con el hecho de querer adelgazar.

Alimentos como la mermelada de higo de Hacendado. Una de las recientes novedades en los supermercados de Mercadona que está arrasando y que seguro que vas a querer probar.

Elaborada con higo negro, azúcar y agua, esta es una mermelada de sabor dulce que será la mejor solución de todas si como decimos, deseas poder tomar un desayuno completo y equilibrado. Puedes añadir una tostada o un par de galletas sobre las que untar la mermelada, un zumo de frutas variadas o de naranja y un café o un té y obtendrás un desayuno de apenas 500 calorías (los 100 gramos de mermelada tienen 200 calorías).

La mermelada de higo es además una de las más saludables que existen. De hecho, no sólo se recomiendan para adelgazar sino que también la podemos tomar para beneficiarnos de sus múltiples propiedades teniendo en cuenta que este tipo de mermelada es también fuente de fibra y una excelente fuente de antioxidantes de origen vegetal. No menos importante son las vitaminas que tiene como por ejemplo la vitamina A y la vitamina C, con las que vamos a poder fortalecer nuestro sistema inmunológico. La mermelada de higo es también buena para mejorar la visión, el fortalecimiento de huesos y dientes, la absorción de hierro y el mantenimiento de una presión arterial y una salud cardiovascular ideales.

No lo dudes ya que actualmente es uno de los dulces más vendidos en Mercadona así que si tú también la deseas probar la puedes comprar en sus supermercados o en su tienda online a un precio de 1,95 euros (para un tarro de 340 gramos).