Incertidumbre y sorpresa en la cúpula de Prisa con los accionistas críticos de la compañía y su actitud ante la ampliación de capital -en forma de emisión de bonos convertibles- anunciada este martes por la noche por el grupo de medios a la CNMV. Tanto la familia Polanco (7,6% del capital), fundadora de la empresa, como Santander (4,2%), como algunos accionistas mexicanos «están jugando al despiste» y han dicho en privado que no acudirían a esa ampliación de capital en diferido, en principio y a falta de que se concrete en un próximo consejo, de entorno a 140 millones de euros.

«En principio, están trasladando eso. Aunque no se han opuesto en el consejo y la decisión se sacó adelante, lo que están diciendo es que no van a comprar», explican fuentes del sector. «Pero en Prisa no se lo creen, porque eso supondría que se diluirían y perderían aún más peso del que tienen. Y en el caso de la familia Polanco supone jugarse un puesto en el consejo», señalan estas fuentes.

En efecto, la familia Polanco -representada por Manuel Polanco, ex presidente de Prisa e hijo de Jesús Polanco, fundador- tiene actualmente el 7,6% del capital. Para mantener su porcentaje en la compañía tendría que comprar bonos por valor de casi 10 millones de euros -está previsto que los bonos se conviertan en capital a los cinco años- en la emisión anunciada por Prisa.

«Si no va y diluye su posición, bajaría del 7% del capital y tendría que salir de consejo de la compañía. El límite está en ese 7%, y por eso entró hace unos meses un representante de Global Alconaba y salió el mexicano Roberto Alcántara, que tenía ya menos del 5% del capital», explican estas fuentes. Global Alconaba, un grupo de empresarios españoles liderados por Andrés Varela Entrecanales, compró a Telefónica el 7,1% del capital en mayo.

Pese a lo que están diciendo en privado los accionistas críticos con el presidente actual, Joseph Ourghoulian, dueño de Amber, primer accionista de la empresa con el 29,7% del capital, en la compañía restan importancia a sus movimientos. Las fuentes consultadas señalan que Ourghoulian tiene asegurada la emisión de bonos compren o no compren su parte los accionistas críticos, que suman en torno al 20%-25% del capital, dado el interés que ha palpado en su ronda de conversaciones con inversores previa al consejo de este martes. Además, tiene el sí de Vivendi (9,9%), Global Alconaba (7,1%) y la propia Amber.

Euribor + 8%

La emisión de bonos está prevista en principio de unos 140 millones de euros y el objetivo es amortizar un préstamo que está referenciado al euribor +8%. Teniendo en cuenta la subida del euribor, la clave es reducir el coste financiero de ese préstamo.

En cualquier caso, la situación económica de Prisa seguirá muy dañada. Tiene una deuda de más de 900 millones y la generación de caja es mínima, lo que dificulta la gestión de la compañía. En Bolsa ha recuperado este miércoles los 30 céntimos por acción tras varios días por debajo de ese límite, y capitaliza poco más de 215 millones de euros.