Alcántara a OKDIARIO: «No es forma de echarme del consejo de Prisa, consultaré a mis abogados»

«No son formas de echarme del consejo de Prisa, no me lo merezco. Consultaré a mis abogados». Así se muestra en conversación con este diario Roberto Alcántara, empresario mexicano vinculado al sector del transporte de larga distancia, presidente del Grupo Toluca y de la aerolínea de bajo costo VivaAerobus, propietario del 5% de Prisa, ha sido expulsado a la fuerza del consejo de la compañía este martes durante la Junta de Accionistas del grupo de medios para dar entrada al grupo de empresarios afines al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que le compró en mayo a Telefónica el 7% del capital del editor de El País.

El presidente de la compañía, Joseph Oughourlian, dueño del 29,9% del capital a través de Amber, y sus aliados en la empresa han forzado la salida de Alcántara con el argumento de que no tenía derecho a ese puesto en el consejo al no llegar al 8% del capital, argumento que no se había utilizado hasta ahora que han entrado los socios españoles afines a Sánchez. Alcántara es crítico con la gestión de Oughourlian, y se posiciona con la familia Polanco -con quienes entró en Prisa y sindicó sus acciones en 2014- y con Banco Santander.

Pregunta: ¿Qué opinión le merece lo ocurrido en la Junta de Accionistas de Prisa este martes?

Respuesta: Ha sido desagradable. No son formas de echar a un consejero de Prisa. He invertido en la compañía no para obligar a otros accionistas a que vendan por debajo de su precio de compra para recuperar parte de su dinero, como se ha hecho otras veces. Yo invertí para capitalizar la empresa, para desarrollar un proyecto de negocio -llegó a superar el 9% del capital-. He invertido 350 millones de euros y he perdido unos 320 ó 330 millones. No me merezco como me han tratado.

P: El argumento es que usted ahora no llegaba al 8% del capital que se necesita para ser consejero.

R: Bueno, yo tengo el apoyo de otros accionistas y podría llegar al 8% en cualquier momento. La cuestión es que no son formas de tratar a un accionista que ha invertido tanto dinero en la empresa.

P: ¿Qué va a hacer a partir de ahora? ¿Qué se puede hacer?

R: Vamos a ver qué se puede hacer. Desde luego voy a consultar con mis abogados a ver qué se puede hacer y tomaré mis decisiones. En estos momentos no lo sabemos y tenemos que analizarlo. Van a poner a un consejero del Grupo Alconaba, que acaba de entrar en el accionariado de Prisa, pero no sé quién será, no sé el nombre -finalmente será Andrés Varela Entrecanales-. Es una situación que no me esperaba.

P: ¿Va a vender sus acciones, su 5%, después de cómo le han tratado en la compañía?

R: Por supuesto que no. Creo sinceramente en la empresa, en el proyecto y espero que pueda salir adelante en el futuro. No estoy de acuerdo con la gestión de la compañía que ha llevado hasta ahora el señor Oughourlian, pero confío en que la empresa salga adelante.