Acciona Energía ha alcanzado este miércoles, 17 de septiembre, un acuerdo para la venta de su participación del 65% en el parque eólico Chiripa, Costa Rica, a Ecoenergía. El socio minoritario cuenta actualmente con el 35% del proyecto. En concreto, tal y como ha señalado la empresa en un comunicado, la venta se completará antes de finales de año, una vez obtenidas las aprobaciones gubernamentales y financieras pertinentes. La transacción refleja un valor de empresa del activo de 80 millones de dólares (unos 71,4 millones de euros).

Con una potencia instalada de 49,5 megavatios (MW), el parque eólico Chiripa se encuentra en la provincia de Guanacaste y está en operación desde 2015 suministrando «energía limpia» al sistema eléctrico del país a través de un contrato de compraventa de electricidad a largo plazo bajo el esquema Build, Operate and Transfer.

Dicho esquema consiste en un modelo de concesión mediante el cual las empresas promotoras financian, construyen y operan la instalación durante un periodo determinado, al cabo del cual la infraestructura se transfiere al estado. En el caso de Chiripa, la concesión finaliza en 2033 y el activo tiene financiación de proyecto por valor de 50 millones de dólares (44,6 millones de euros).

En este sentido, la energética ha explicado que la transacción supone un «nuevo avance en su estrategia de rotación de activos, dirigida a fortalecer la posición financiera de la compañía mediante la cristalización de valor, al tiempo que pone de relieve el atractivo de sus activos en el mercado».

Por último, Acciona ha destacado que, entre los hitos recientes del plan de rotación de activos, se encuentran la venta de dos carteras de activos hidráulicos en España a Elawan Energy (175MW) y a Endesa (626MW), un acuerdo con Luz del Sur para la venta del parque eólico San Juan de Marcona (136MW) en Perú y otro con Opdenergy para la venta de 440MW eólicos en España.

Otros proyectos de Acciona

La empresa española entrará en la reconstrucción de Ucrania gracias al acuerdo con la eléctrica estadounidense Westinghouse Electric para levantar la primera central atómica de Polonia.

Mostostal Kielce forma parte del grupo Mostostal Warszawa SA que, a su vez, pertenece a Acciona a través de Acciona Construcción SA. La empresa opera en Polonia desde hace 80 años y, según explican en su portal web, «esto se ha reflejado en la realización de todo tipo de instalaciones de construcción: generales, industriales, medioambientales, energéticas, de infraestructura y de carreteras».

No obstante, el acuerdo con la eléctrica americana le ofrece la oportunidad a Acciona a participar en todos los proyectos nucleares que mantiene en Ucrania, según explican las mismas fuentes.