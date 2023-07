Se acabaron las monedas de 1 euro en España: ya no te servirán más

Billetes y monedas son muy importantes en el día a día de prácticamente cualquier ciudadano, y aunque en los últimos años ha ganado muchísimo protagonismo el pago con tarjeta o con vías digitales como Bizum, millones de personas siguen llevando efectivo en la cartera o en los bolsillos, cada día, para cualquier gasto que pueda surgir. Te contamos cuáles son las monedas de 1 euro que ya no van a servir en España porque se van a retirar… ¡no pierdas dinero quedándote con ellas!.

El dinero en efectivo que está en circulación puede sufrir cambios en cualquier momento, y constantemente hay nuevas monedas y billetes que se ponen en circulación, así como también se retiran en algunos casos, por lo que conviene estar pendiente para no quedarse en casa con un dinero que quizás no puedas volver a utilizar nunca más.

Estas son las monedas de 1 euro que van a retirar

El pasado 22 de junio se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Orden ETD/647/2023 por la que se autoriza al Banco de España a retirar de la circulación algunas monedas de un euro que están deterioradas o que son falsas. Esta decisión se puso en práctica a partir del 1 de julio y tiene como objetivo luchar contra falsificaciones para prevenir así posibles estafas, que son cada vez más habituales en una moneda tan utilizada aunque tenga tan poco valor.

Gracias a esta autorización, el Banco de España tiene el poder de recoger y destruir todas las monedas de 1 euro que no cumplen con los requisitos que se han establecido para seguir en circulación, incluyendo aquellas que son claramente falsas. Se ha establecido este criterio de clasificación para estas monedas de un euro: monedas aptas, monedas presuntamente falsas y monedas no aptas.

Al margen de las que sean presuntamente falsas, por los motivos que sea en cada caso, serán clasificadas como no aptas aquellas monedas de un euro que hayan sido rechazadas en el proceso de autentificación, que hayan sido alteradas o que estén tan deterioradas que no quede realmente claro si son auténticas o no.

Es muy importante que revises todas las monedas de un euro que tengas en casa o en la cartera, y si crees que alguna puede ser falsa o está muy deteriorada, llévala al banco. En cuanto al futuro de todas las monedas retiradas, el Banco de España las destruirá por completo y el material será reutilizado por la Fábrica de la Moneda o utilizado por el Estado de la manera que considere.