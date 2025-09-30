El consejo de administración de Abertis Infraestructuras ha dado luz verde en la junta general extraordinaria de accionistas, celebrada este martes, 30 de septiembre, a la inyección de 400 millones de euros en su capital por parte de sus principales accionistas, ACS y la italiana Mundys.

En concreto, la empresa ha anunciado que la junta ha aprobado, en primera y única convocatoria en el día de hoy, la totalidad de los acuerdos incluidos en el orden del día, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en un comunicado.

La cita llevaba dos únicos puntos en el orden del día, el primero para aprobar la aportación financiera a los fondos propios de Abertis, por un importe de 400 millones de euros, por parte únicamente de Abertis HoldCo, accionista mayoritario de la sociedad.

Abertis HoldCo controla el 99,1% de las acciones de la concesionaria y está participada al 50% por las compañías de Florentino Pérez y de la familia italiana Benetton.

«Dicha aportación se realizará y se desembolsará por Abertis HoldCo, según la sociedad vaya necesitando disponer de los fondos objeto de la misma y, en todo caso, dentro del ejercicio 2025», indicaba el documento.

La inyección de capital en Abertis

Esta inyección de 400 millones de euros se anunció el pasado mes de febrero, cuando Abertis compró un 51,2% de la autopista francesa A-63 (un tramo entre la frontera española y Burdeos) a Crédit Agricole Assurances y AXA IM Alts.

El fin de los dos accionistas es apoyar el crecimiento de Abertis y reforzar su balance, respaldando así, según el grupo, su liderazgo global en concesiones de infraestructuras de transporte y manteniendo su calificación crediticia actual.

El segundo punto del orden del día aprobado ha sido la delegación en el consejo de las facultades que sean necesarias para la formalización y ejecución del primer punto.