ACS aclara su «desvinculación» con actividades en asentamientos israelíes
La empresa SEMI fue vendida en 2021 por ACS
Ante la publicación por parte de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos de una lista de empresas que actualmente operan en asentamientos israelíes, ACS desea aclarar lo siguiente:
La empresa SEMI, mencionada en dicha publicación, fue vendida en 2021 y, por tanto, no forma parte del Grupo ACS. Asimismo, ACS no desarrolla ninguna actividad ni en Israel ni en los asentamientos israelíes.
Por tanto, la inclusión de ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. en la lista de empresas que actualmente operan en asentamientos israelíes en el referido Informe de la ONU es incorrecta, por lo que ACS ha solicitado formalmente a la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos que la empresa sea eliminada de forma inmediata de la lista referida y de cualquier publicación relacionada.
Lista de empresas que operan en los asentamientos
La Oficina de la ONU ha publicado una actualización de su lista, que incorpora 68 nuevas firmas. La de 2023 incluía 97 empresas, de las que siete han sido eliminadas, por lo que ahora son un total de 158, en su mayoría israelíes (138), aunque también hay seis de EEUU y varias compañías europeas.
En concreto, esta lista emitida por la ONU no lleva asociadas sanciones, ya que tiene una finalidad informativa. No obstante, la oficina de la ONU pide a las empresas que se encuentran en esta lista que «tomen medidas adecuadas para abordar el adverso impacto de los derechos humanos» de sus actividades.
Además, Volker Türk, que se encuentra al frente de la oficina de Naciones Unidas, ha destacado que la lista subraya la necesidad de que se asuman responsabilidades y se cumpla la debida diligencia a la hora de operar en contextos de conflicto, con el objetivo de «garantizar que las actividades no contribuyen a abusos de derechos humanos».
De igual forma, desde la oficina de la ONU también se anima a que los once Estados con empresas en la lista (además de España, Israel, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Portugal, Canadá, Alemania, China, Luxemburgo y Países Bajos) a tomar medidas al respecto.
Temas:
- ACS