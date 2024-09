8Belts pese a que dice que no está en concurso de acreedores, a OKDIARIO ya le trasladó que lo están, pero de manera voluntaria. Ahora, la compañía lo ha hecho público a través de un comunicado, sin embargo, con respecto a que muchos alumnos no pueden acceder a sus cursos desde el 26 de agosto insiste en que no se trata de un cese permanente del servicio y lo considera como «leves» incidencias.

Una situación muy diferente si se atiende a lo que argumenta la compañía o a lo que reclaman los usuarios. Pese a todo, desde OKDIARIO, donde ya les contamos la noticia del concurso y de la caída de las funciones de la página web, trasladamos también el comunicado de 8Belts íntegro. Pese a todo, insistimos, las quejas de muchos usuarios afirman que todavía no se puede acceder a los cursos.

Comunicado completo de 8Belts:

8Belts, la compañía de idiomas líder en España con más de 12 años de desarrollo en nuestro país y 11.000 alumnos activos, desmiente rotundamente las informaciones aparecidas en algunos medios del país y por la organización Facua, en el que se ha afirmado que está en concurso de acreedores.

Respecto al concurso,-señala Virginia Burgos, CEO de 8Belts- «Se trata de un concurso voluntario presentado en Julio 2023 con oferta de compra de unidad productiva desde el mismo día de su presentación, por parte de una SLL compuesta de los trabajadores de máxima responsabilidad en la empresa, que continuarán el negocio con el mismo nombre de la marca, la totalidad de la plantilla de trabajadores y demás activos».

Así mismo, 8Belts señala que el día 26 de agosto estrenó su nueva plataforma y se pudo migrar a todos los usuarios de la plataforma antigua a la nueva. La cual ha llevado dos años de construcción y una importante inversión económica. Esta migración con más de 11.000 alumnos activos ha sido muy exitosa, presentando sólo un 9% de leves incidencias a día de hoy, lo que ha supuesto a un mínimo de usuarios no poder acceder a la plataforma durante horas y en algún caso más de un día por problemas de contraseñas, usuario o datos de estudio mal migrados. Una situación normal en cualquiera de las migraciones tecnológicas que se producen día a día en el entorno empresarial.

«Esto es algo muy habitual en cualquiera de las migraciones tecnológicas, como todo el mundo sabe, ya que lo ha experimentado alguna vez. Nuestro equipo ha dado soporte al 200% de nuestra capacidad en todo momento para la resolución ágil de todo» -señala la CEO de 8Belts-.

Aun así, la compañía ha regalado un mes de estudio gratis a absolutamente todos los alumnos migrados, hayan tenido incidencia o no. Así mismo, señala que a día 4 de septiembre quedan 35 Tickets pendientes, los cuales estarán resueltos esta semana.

«Recalcar -afirma Virginia Burgos- que nunca y digo nunca hemos parado el servicio, ni siquiera un sólo día, sigue activo desde los 12 años que lleva la compañía. 8Belts es más fuerte que nunca y ahora, disponemos después de una importante inversión de una plataforma mucho más moderna, estable y con funcionalidades nuevas que aportan mucho valor al usuario. Nuestro compromiso es por y para el alumno. Seguiremos poniendo toda nuestra intención en dar el mejor servicio posible, aplicando uno de nuestros valores que es la «mejora continua».