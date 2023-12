6 manteles de Maisons du Monde para tener la mesa más elegante esta Nochebuena

La Nochebuena es una ocasión especial para reunirse con la familia y disfrutar de una cena deliciosa y festiva. Pero no solo la comida es importante, también lo es la decoración de la mesa, que debe reflejar el espíritu navideño y crear un ambiente acogedor y elegante. Para ello, nada mejor que elegir un mantel que combine con el resto de elementos y que sea práctico y resistente a las manchas. En Maisons du Monde encontrarás una gran variedad de manteles de diferentes materiales, colores, formas y estilos, para que puedas escoger el que más te guste y se adapte a tu mesa. Aquí te presentamos 6 opciones que te encantarán.

6 manteles de Maisons du Monde para la Nochebuena

Desde manteles clásicos con estampado navideño a otros que tienen motivos o colores realmente elegantes, nada como elegir estos manteles de Maisons Du Monde para vestir tu mesa esta Nochebuena.

Mantel BL Christmas resinado

Este mantel cuadrado con estampado de muérdago es ideal para mesas pequeñas o medianas, y tiene un diseño muy alegre y colorido, con motivos navideños como renos, árboles, copos de nieve y regalos. Está confeccionado con tejido 100% algodón resinado antimanchas, lo que le aporta un tacto no plastificado, pero evita que se quede rígido. Además, al ser impermeable, puedes usarlo también para el exterior. Su limpieza es muy fácil, ya que se puede lavar a máquina. Este mantel pertenece a la colección BL Christmas, creada en España, y que incluye otros productos coordinados para decorar tu salón. Tiene medidas de 140×140 cm y precio de 22,45 euros.

Mantel Christmas muérdago

Si tienes una mesa grande y rectangular, este mantel es perfecto para ti. Tiene un diseño muy elegante y sofisticado, con un fondo blanco y un estampado de hojas de muérdago en tonos verdes y rojos. Está hecho de tejido 100% algodón, con un acabado hidrófugo, que repele los líquidos y es respetuoso con el medio ambiente. Este acabado no altera el tacto del tejido, que mantiene su caída natural. Este mantel forma parte de la colección Christmas muérdago, fabricada en España, y que te ofrece otros productos a juego para crear un conjunto armonioso. Tiene medidas de 240×155 cm y precio de 33, 95 euros.

Mantel Glasgow estampado

Este mantel es una opción muy original y divertida, que le dará un toque de color y personalidad a tu mesa. Tiene un estampado de cuadros escoceses en tonos rojos, blancos y negros, que combina muy bien con la decoración navideña. Está compuesto por 100% algodón natural de gran calidad y muy suave al tacto, gracias a su efecto tela. Además, tiene un tratamiento teflón, que le confiere propiedades antimanchas, ya que no deja pasar los líquidos. Su limpieza es muy sencilla, con solo un paño húmedo. Este mantel está confeccionado con dobladillo y fabricado íntegramente en España por Mint, una marca sinónimo de vanguardia y amor por el hogar. Tiene medidas de 140×140 cm y precio de 33,99 euros.

Mantel Olivo

Este mantel redondo es ideal para mesas redondas u ovaladas, y tiene un color verde muy bonito y natural, que evoca los olivos mediterráneos. Está hecho de un hilo de chenilla fino de microfibra 100% poliéster, lo que le hace muy resistente y duradero. No se arruga, no destiñe y no se encoge, por lo que puedes lavarlo a máquina y secarlo en la secadora sin problemas. Este mantel es de la marca sokios, que te ofrece manteles textiles de calidad y diseños actuales, que no te decepcionarán. Tiene diámetro de 200 cm y precio de 39,95 euros.

Mantel de lino estampado tratamiento antimanchas

Este mantel es una opción muy fresca y natural, que le dará un toque de verde y vida a tu mesa. Tiene un estampado de motivos decorativos en tonos verdes, que crean un efecto muy armonioso y relajante. Está hecho de una mezcla de algodón, lino y poliéster, que le aporta resistencia, suavidad y un tratamiento antimanchas, que evita que se ensucie fácilmente. Se puede lavar a máquina sin problemas. Este mantel es de la colección Zarza verde, fabricada en España, y que te ofrece otros productos a juego, como servilletas, caminos de mesa o cojines, para crear un conjunto verde y natural. Tiene medidas de 140×240 cm y precio de 29,99 euros.

Mantel Christmas Verde

Este mantel es una opción muy navideña y elegante, que le dará un toque de verde y oro a tu mesa. Tiene un estampado de hojas y frutos en tonos verdes y dorados, que crean un efecto muy festivo y luminoso. Está hecho de algodón orgánico, un material natural y ecológico, que tiene un tacto muy agradable y un tratamiento antimanchas, que repele los líquidos. Se puede lavar a máquina sin problemas. Este mantel es de la colección Christmas verde, fabricada en España, y que te ofrece otros productos a juego, como servilletas, caminos de mesa o cojines, para crear un conjunto verde y dorado. Tiene medidas de 140×200 cm y el precio es de 26,99 euros.