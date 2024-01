Durante el invierno, uno de los elementos que no faltan en ningún dormitorio son las fundas nórdicas, pero lo cierto es que las mantas son también una buena solución para no pasar frío mientras dormimos, echamos una siesta o también como no, cuando nos tumbamos a descansar o a ver una película en el sofá. En el caso de que estés buscando entre las mejores, las tenemos para ti ya que te mostramos a continuación, las 5 mantas de Zara Home que tienen todas las casas con estilo.

5 mantas de Zara Home que tienen todas las casas con estilo

Las mantas son un elemento imprescindible en cualquier hogar, especialmente en los meses más fríos del año. No solo nos aportan calidez y confort, sino que también pueden darle un toque de personalidad y elegancia a nuestra decoración. Por eso, hoy te traemos una selección de cinco mantas de Zara Home que tienen todas las casas con estilo. Son mantas de diferentes materiales, texturas, colores y diseños, pero todas ellas tienen algo en común: son muy suaves, acogedoras y versátiles y estamos seguros de que las querrás tener en tu hogar, especialmente si deseas «vestirlo» con más estilo.

Manta de pelo

La primera manta que te presentamos es la manta pelo que está arrasando porque es además una de las más vendidas en las actuales rebajas de Zara Home. Se trata de una manta de pelo de textura suave en color neutro con tono verdoso. Tiene un tamaño de 140 x 190 cm y está hecha de 100% poliéster. Esta manta es ideal para crear un ambiente cálido y acogedor en tu salón o dormitorio. Puedes combinarla con cojines de diferentes colores y estampados para darle más vida y dinamismo a tu sofá o cama. Además como decimos, esta manta está rebajada un 37%, así que puedes aprovechar la oportunidad y conseguirla por solo 49,99 €.

Manta polar lisa

La segunda manta de Zara Home que te recomendamos es la manta polar lisa. Esta manta es muy suave, con efecto pelo, y tiene un color gris claro que combina con todo. Su tamaño es de 160 x 200 cm y está fabricada con 100% poliéster. Esta manta es perfecta para envolverte en ella y disfrutar de una tarde de sofá y peli, o para abrigarte en las noches más frías. Además, es muy fácil de cuidar, ya que se puede lavar a máquina, usar secadora y no necesita planchado. Y lo mejor de todo, es que se trata de otra manta rebajada y en este caso tiene un 25% de descuento, así que puedes hacerte con ella por solo 29,99 €.

Manta lana cardada

La tercera manta que te mostramos es la manta lana cardada. Esta manta es de lana cardada con terminación en flecos y raya a contraste. Tiene un color beige con una raya negra que le da un toque de elegancia y sofisticación. Su tamaño es de 140 x 190 cm y está compuesta por 67% lana y 33% poliamida. Esta manta es ideal para darle un aire natural y rústico a tu hogar. Puedes colocarla sobre el respaldo de un sillón, sobre una mesa auxiliar o sobre el pie de la cama. Esta manta tiene un precio de 99,99 €, pero te aseguramos que vale la pena invertir en ella, ya que es una manta de gran calidad y durabilidad.

Manta punto flecos

La cuarta manta que te sugerimos es la manta punto flecos. Esta manta es de punto, con lana trenzada, y bordes desflecados. Tiene un color azul oscuro que aporta profundidad y contraste a tu decoración. Su tamaño es de 140 x 190 cm y está hecha de 60% acrílico, 30% lana y 10% viscosa. Esta manta es perfecta para crear un ambiente acogedor y confortable en tu hogar. Puedes usarla para taparte en el sofá, para decorar tu cama o para darle un toque de color a tu habitación. Esta manta tiene un precio de 89,99 €, pero te garantizamos que es una manta de gran belleza y suavidad.

Manta leopardo

La quinta y última manta que te enseñamos es la manta leopardo. Esta manta es de efecto pelo con estampado de leopardo. Tiene un tamaño de 140 x 190 cm y está elaborada con 100% poliéster. Esta manta es ideal para darle un toque de glamour y tendencia a tu hogar. El estampado de leopardo vuelve con fuerza este 2024 y es tendencia en moda y decoración. Puedes combinar esta manta con tonos neutros, como el negro, el blanco o el beige, para crear un equilibrio y una armonía en tu espacio. Además, esta manta tiene un 37% de rebaja, así que puedes adquirirla por solo 49,99 €.

Estas son las cinco mantas de Zara Home que tienen todas las casas con estilo. ¿Te han gustado? ¿Cuál es tu favorita? No dudes en visitar la web de Zara Home y descubrir más modelos y diseños de mantas para tu hogar. Recuerda que las mantas son un complemento perfecto para darle calidez, confort y personalidad a tu decoración.