De 32.284 euros de deuda a 0: gracias a Repara Tu Deuda, la ley de la segunda oportunidad

Un nuevo caso de éxito de la empresa líder en el sector de la Ley de la Segunda Oportunidad. El soñador Manuel Angel Garea residente en Ribes de Freser – Girona tenía una deuda de 32,284€.

Este deudor tenía un préstamo bastante grande de una entidad financiera y por error en el banco solicitó otro préstamo personal que le concedieron al momento. Quiso devolver ese crédito pero en el banco le convencieron que podía pagarlo poco a poco y se lo quedó. Conforme pasaban los meses cada vez le quedaba menos dinero para vivir y más para pagar hasta que con su nómina no podía hacer frente a sus necesidades.

El motivo principal fue que tenia una cuenta en ese banco y según explica el soñador ‘’Este banco no me dejaba vivir. Se me quedaba con todo mi dinero. Yo cobrara 1000 euros y cuando iba a ver yo ya debía 700 euros al banco. No podía pagar la vivienda, no tenía para comer…’’

Pero fue entonces cuando Manuel vio por primera vez un anuncio de Repara tu Deuda y escuchó hablar de la Ley de la Segunda Oportunidad. Sin dudar, decidió ponerse en contacto con ellos para que le asesoraran sobre qué pasos tenía que dar. La experiencia fue muy grata, así lo explica Manuel: «Con mucha paciencia, porque yo soy una persona mayor y nos cuesta trabajo hacer estas cosas de la tecnología. Estoy encantadísimo porque gracias a Repara tu Deuda todo se ha resuelto satisfactoriamente».