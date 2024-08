3 cursos del SEPE que van a cambiar tu vida: vas a ganar un dineral

El Servicio Público de Empleo Estatal ofrece una serie de cursos gratuitos con el objetivo de ayudar a la incorporación laboral de las personas de toda franja de edades. A través de la iniciativa Digitalízate, el SEPE pone en disposición de la ciudadanía una serie de cursos que pueden ayudar a encontrar trabajo a las personas que forman parte de los 2.550.237 desempleados o simplemente para los asalariados que quieran buscan un futuro mejor.

Pese a que los números digan que los datos del paro son bueno y que en España hay más de 20 millones de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, lo cierto es que el elevado coste de la vida en el día a día hace que muchas familias que están empleadas tengan dificultades para llegar a fin de mes. La inflación sigue desbocada, los sueldos no suben y a partir de septiembre muchas personas se unirán a los 2,5 millones de personas que están desempleadas en nuestro país.

Uno de los grupos más perjudicados por la precariedad que habita en la península ibérica es el de los jóvenes. Según datos del INE, España cerró el pasado año 2023 con una tasa de paro juvenil del 28,36% siguiendo a la cabeza de los países de la Unión Europea en esta clasificación. Estos datos dejan claro que 481.500 jóvenes de entre 16 y 24 años que están en disposición de trabajar están en las listas del paro. Por ello, el gran objetivo del Gobierno está siendo incorporar a estas personas al mercado laboral y por ello ofrece una serie de cursos gratuitos para formar a las personas que están en esta situación.

Los cursos del SEPE para fomentar el empleo

El Servicio Público de Empleo Estatal ha publicado una serie de cursos a través de la iniciativa Digitalízate que es fruto de la colaboración con 58 empresas del ámbito público-privado impulsada por Fundae y el SEPE, que ha logrado el reconocimiento de la Comisión Europea y de varias empresas privadas.

Por ello, se ofrecen una serie de cursos que tienen que ver con la digitalización y las nuevas tecnologías, algo que está en auge en estos momentos y todo hace indicar que estará en los próximos años. Todo con el objetivo de que las personas que estás desempleadas tengan una formación extra que pueda seducir a las empresas para realizar una contratación. Estos cursos también lo pueden realizar personas empleadas que quieran formarse para buscarse un futuro mejor. Los cursos gratuitos que ofrece el SEPE son los siguientes.

Ciberseguridad básica con el curso ‘Navega de forma segura en internet’

El SEPE ofrece este curso de sólo 1,5 horas de formación en las que aprenderá a «discernir entre los tipos de información que puedes encontrar en la red, qué puedes o no publicar, qué son los hackers y cómo pueden acceder a tu información y cómo evitar que eso ocurra». «Un must have para la vida diaria y por supuesto para tu negocio», relata la página oficial.

Marketing Digital

El Marketing Digital es algo que está en auge en estos años y por ello el SEPE ofrece un curso en el que puedes «crear tu propia Tienda virtual con Prestashop, un sistema open source que te permite personalizar tu idea de negocio, atraer a nuevos clientes, hacer promociones gratuitas y de pago desde un mismo lugar».

Curso de Android en Java

El sistema Android lo tienen la mayoría de los móviles de España y por ello el SEPE ofrece un curso en el que en un curso de 60 horas podrás «aprender desde cero los conceptos elementales de la programación de Android, cómo crear aplicaciones con Java y mucho más».

Curso de Growth hacking

Este curso del SEPE te permitirá «conocer de cerca las principales técnicas y estrategias de mercadotecnia aplicando únicamente tu creatividad y el pensamiento analítico a las métricas obtenidas de la web y de las redes sociales».

Curso de inglés

El SEPE también ofrece en los cursos gratuitos que arrancarán el próximo mes de septiembre una serie de horas lectivas para que las personas que lo deseen puedan aumentar su formación en inglés. «Curso de inglés empresarial para adquirir las capacidades necesarias para comunicarte de forma correcta y fluida», así lo define en su web oficial.

Para poder registrarse en cualquier de estos cursos lo puedes realizar a través del SEPE ya sea en su espacio electrónico o en cualquier oficina o a través de la Fundae, que es la Fundación Estatal para la Formación de Empleo.