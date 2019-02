UGT ha dado un ultimátum al Gobierno para que se pronuncie, antes del próximo martes, sobre si está dispuesto a derogar por decreto la reforma de pensiones de 2013 antes de la disolución de las Cortes.

El sindicato, que ha trasladado esta exigencia al Ejecutivo, en la mesa de diálogo sobre pensiones reunida este viernes, ha advertido de que si la respuesta del Gobierno es negativa, romperá el diálogo e iniciará un proceso de movilizaciones.

UGT entiende que la derogación de esta reforma, “que el PP hizo de manera unilateral” en 2013, se ajustaría perfectamente a la ley.

En su opinión, derogar la reforma por decreto ley responde a una situación de “urgente necesidad”, pues la Seguridad Social tiene un déficit de 18.000 millones de euros, “que suponen un riesgo para la economía y para el sostenimiento del sistema público de pensiones”.

El sindicato ha criticado que CEOE haga ahora una valoración “mucho más laxa” de la situación de la Seguridad Social y le ha afeado que después de llevar años reclamando medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema, cambie ahora de opinión.

“El acuerdo está sobre la mesa tras muchos meses de negociación, y por tanto, no hay instrumentalización alguna del diálogo social, cuyo trabajo no puede estar condicionado por la posibilidad o no de un adelanto electoral”, sostiene.