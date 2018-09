Aznar vuelve al Congreso para rendir cuentas sobre la presunta financiación irregular del PP

Este martes el ex presidente del Gobierno, José María Aznar, vuelve al Congreso de los Diputados. En esta ocasión para comparecer en la Comisión que investiga la presunta financiación irregular del Partido Popular. Un partido que presidió durante 14 años, entre 1990 y 2004.

Una Comisión que se constituyó el pasado 11 de mayo de 2017 y a la que todavía le queda mucho recorrido. Desde entonces por la Comisión han desfilado un gran número de personalidades y ex dirigentes del PP, como exdirigentes populares como Esperanza Aguirre, Francisco Camps o Cristina Cifuentes, incluidos tres de los cuatro ex tesoreros del partido. Uno de ellos, Rosendo Naseiro, que a sus 82 años aseguró no tener constancia de cuentas en Suiza y de gozar de autonomía en el partido.

Naseiro, que fue tesorero de Alianza Popular entre 1987 y 1990, afirmó durante su comparecencia que él nunca vio una caja B :”dicen que existía la caja B, yo no la vi nunca”. El ex tesorero relató ante la comisión que como tesorero del PP tenía “autonomía” y “no le consultaba todo” al presidente Aznar. “Los presidentes de los partidos pueden hacer lo que les dé la gana y supervisar lo que quieran, mandan en todos, pero no llevaba José María Aznar las cuentas del partido, se llevaban en tesorería” añadió.

Todas las miradas estarán puestas en el ex presidente de ‘popular’, que en diciembre de 2016 decidió abandonar la Presidencia de honor del partido con el que llegó a La Moncloa. Un paso atrás que no pilló a muchos por sorpresa. Y es que, en los últimos tiempos, han sido constantes ‘los recados’ y preocupaciones que Aznar ha manifestado con Mariano Rajoy al frente del PP.

Asimismo, se trata de la primera aparición pública del ex presidente del Gobierno y del PP desde la elección de Pablo Casado como líder del partido.