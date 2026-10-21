El Real Madrid refleja en sus redes y su web el enfado del Bernabéu por la impunidad del caso Negreira

El Real Madrid se hizo eco de la indignación de sus aficionados ante el ‘Caso Negreira’ en sus redes sociales y página web oficial. El club blanco reflejó el sentir del madridismo en un caso que lleva varios años sin resolverse y que empaña la credibilidad del fútbol español. Esta reivindicación se suma a las ya aclamadas por el club blanco en las últimas semanas.

El Real Madrid publicó en su página oficial la foto de la pancarta frente a una breve declaración: «El Bernabéu mostró en el partido ante el Leipzig su indignación contra el caso Negreira y pidió que no quede impune». Igual que ocurrió el pasado fin de semana en el encuentro de Liga frente al Sevilla, en el fondo sur del estadio se desplegó una gran pancarta en la que se podía leer: “No impunity for Negreira”. Además, el club también lo posteó en Instagram bajo el lema: «La indignación del Bernabéu por el caso Negreira».

Esta queja hace hincapié en el descontento del Real Madrid frente a los pagos injustificados de 8,4 millones de euros que el FC Barcelona realizó durante 17 años al vicepresidente de los árbitros José María Enríquez Negreira. El club blanco tiene la esperanza de que la UEFA pueda sancionar al equipo culé tras años de impunidad.