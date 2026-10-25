Real Madrid
Barcelona – Real Madrid en directo | Horario, dónde ver y alineaciones del clásico de Liga hoy en vivo online
Sigue en vivo y en directo todo lo que suceda en el primer Clásico de la temporada
Giro radical: el Real Madrid no descarta que Courtois esté en el Clásico si mejora de la gripe
El Clásico de la ruptura total
El Clásico empieza mucho antes de que el balón ruede en el Camp Nou. Se juega en las declaraciones, en los comunicados y en un procedimiento judicial que cambió la relación entre los dos clubes. Real Madrid y Barcelona llegan al partido con las relaciones institucionales rotas, sin comida de directivas y sin un acercamiento que rebaje la tensión. La ausencia de Florentino Pérez en Barcelona es una consecuencia visible de un enfrentamiento que tiene raíces mucho más profundas.
Courtois apurará para jugar el Clásico
El guardameta del Real Madrid es duda seria para el Clásico. Se ha quedado fuera de la convocatoria por una gripe, pero desde el club no le descartan. Aseguran que si mejora viajará a Barcelona para jugar.
Bienvenidos a la retransmisión en directo del primer Clásico de la temporada, Barcelona – Real Madrid. Los dos grandes de la Liga se enfrentan en el partido de la jornada 10. Los azulgranas lideran la clasificación con 27 puntos y un pleno de victorias en este inicio de campeonato. Por su parte, los de José Mourinho llegan en un buen momento tras las cuatro últimas victorias.
Este partido es fundamental para las aspiraciones del Real Madrid en Liga, ya que el Barcelona les saca seis puntos en la clasificación y una derrota complicaría mucho más la pelea por el título; mientras que una victoria les metería de lleno en la lucha otra vez.
El conjunto catalán llega con varias bajas en defensa para este partido. Eric García, Koundé y Christensen se han quedado fuera de la convocatoria, así como Dani Olmo y Roony, también lesionados. En el Madrid no estará Vinicius Jr., sancionado con cuatro partidos.
A qué hora y dónde ver el Barcelona – Real Madrid
Movistar+ y Dazn son los dos medios de comunicación que obtuvieron los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos que se disputen en el campeonato nacional español. Este Barcelona – Real Madrid correspondiente a la jornada 10 de la Liga se va a poder ver en directo por el canal de pago Dazn, así que el Clásico que se celebra en el Camp Nou no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV. El partido arrancará a las 21:00 hora peninsular española.
Lunin no tiembla ante el Clásico
El ucraniano sustituye a Courtois ante el Barcelona con el respaldo del vestuario, que destaca su capacidad para responder después de semanas sin jugar. En el vestuario, sin embargo, tienen pocas dudas sobre cómo va a afrontar el desafío. «Ni siente ni padece», aseguran.