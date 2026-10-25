De Mbappé a Raphinha: el francés adelantó al Real Madrid pero Raphinha empató en la segunda parte

Kylian Mbappé marcó el primer gol del Real Madrid en el Clásico ante el Barcelona. En el minuto 41, y con una dosis de suerte tan importante en este tipo de partidos, el jugador francés marcó el primer tanto del duelo en el Camp Nou en una gran jugada de Diomande. El futbolista marfileño fue clave en el gol del Real Madrid, que se adelantó de esta forma en el gran Clásico. En la segunda parte, Raphinha empató para el Barcelona.

Diomande entró por banda izquierda, penetrando en todo momento por ese lado, haciendo mucho daño ahí al Barça, y su centro llegó a Gerard Martín, que fue a despejar con la mala suerte de que su rechace le golpeó de forma directa a Mbappé, que sin querer marcó gol. El francés hasta se protegió por si el balón le daba. Y le dio, pero en la pierna, para suerte de Mbappé y el Real Madrid.

Joan García no pudo hacer nada, porque le pilló a menos de un metro y de forma muy rápida. El gol hacía justicia a lo visto hasta ese momento en el Camp Nou. Si bien estaba siendo un encuentro igualado, el Real Madrid había tenido las ocasiones más claras y había creado más sensación de peligro.

Cabe recordar que para este Clásico, Mourinho colocó a Bernardo Silva en el centro del campo como novedad en el once titular. Apostó, en ataque, por Mbappé, Arda Güler y Diomande. El marfileño aprovechó la titularidad, que le llega por la sanción de Vinicius. Y fue uno de los mejores del equipo blanco, que se adelantó con ese tanto de Mbappé.

Ya en la segunda parte, en el minuto 61, Raphinha hizo el empate 1-1 a la salida de un córner, que el Barça lo sacó en corto y pilló desprevenida a la defensa del Real Madrid por primera vez en todo el partido. El brasileño, que llega a los 13 goles en la liga (es máximo goleador), tiró fuerte, el balón pasó entre las piernas de Bellingham y sorprendió a Lunin.