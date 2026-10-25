El Clásico es mucho más que un partido cualquiera. Real Madrid y Barcelona se ven las caras este domingo 25 de octubre a las 21:00 (20:00 en las Islas Canarias), pero los aficionados llevan días esperando el encuentro. Las redes sociales se han incendiado durante la previa, con José Mourinho como uno de los principales protagonistas. Estos son los mejores memes del duelo más histórico del fútbol español.

La importancia del contexto también es clave en el humor. El regreso del portugués al banquillo del Madrid no podía pasar desapercibido. Su pasado madridista y sus recientes declaraciones sobre los árbitros y el caso Negreira le han hecho destacar sobre el resto. La baja de última hora de Thibaut Courtois y el duelo por el Balón de Oro también han estado muy presentes.

El encuentro ha estado marcado por la tensión entre directivas. El partido se está disputando con las relaciones institucionales en un estado crítico, debido principalmente a la tensión provocada por los pagos del Barcelona a José María Enríquez Negreira durante su etapa como vicepresidente del CTA.

Kylian Mbappé y Lamine Yamal saben que están ante un encuentro clave para ellos. La gala del Balón de Oro se celebra un día después de el Clásico, por lo que ambos tienen una gran oportunidad para mandar un último mensaje. Ambos jugadores se postulan como dos de los grandes favoritos para llevarse el reconocimiento.

Estos son los mejores memes de el Clásico: Barcelona – Real Madrid