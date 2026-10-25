Liga: Barcelona-Real Madrid

Los mejores memes de el Clásico: Barcelona – Real Madrid

El regreso de Mourinho no ha pasado desapercibido en las redes sociales

Los aficionados recuerdan toda la polémica reciente con el caso Negreira

¡Sigue el Clásico en directo!

Memes de el Clásico - Barcelona - Real Madrid (Memedeportes)
Memes de el Clásico - Barcelona - Real Madrid (Memedeportes)

El Clásico es mucho más que un partido cualquiera. Real Madrid y Barcelona se ven las caras este domingo 25 de octubre a las 21:00 (20:00 en las Islas Canarias), pero los aficionados llevan días esperando el encuentro. Las redes sociales se han incendiado durante la previa, con José Mourinho como uno de los principales protagonistas. Estos son los mejores memes del duelo más histórico del fútbol español.

La importancia del contexto también es clave en el humor. El regreso del portugués al banquillo del Madrid no podía pasar desapercibido. Su pasado madridista y sus recientes declaraciones sobre los árbitros y el caso Negreira le han hecho destacar sobre el resto. La baja de última hora de Thibaut Courtois y el duelo por el Balón de Oro también han estado muy presentes.

El encuentro ha estado marcado por la tensión entre directivas. El partido se está disputando con las relaciones institucionales en un estado crítico, debido principalmente a la tensión provocada por los pagos del Barcelona a José María Enríquez Negreira durante su etapa como vicepresidente del CTA.

Kylian Mbappé y Lamine Yamal saben que están ante un encuentro clave para ellos. La gala del Balón de Oro se celebra un día después de el Clásico, por lo que ambos tienen una gran oportunidad para mandar un último mensaje. Ambos jugadores se postulan como dos de los grandes favoritos para llevarse el reconocimiento.

Estos son los mejores memes de el Clásico: Barcelona – Real Madrid

Meme de Fermín y Mourinho
Meme de Fermín y Mourinho (Memedeportes)

Meme sobre la rivalidad entre el Real Madrid y el Barcelona
Meme sobre la rivalidad entre el Real Madrid y el Barcelona (Memedeportes)

Meme de Lunin saliendo al rescate una vez más
Meme de Lunin saliendo al rescate del Real Madrid una vez más (@MHVelox)

Los madridistas rezan para romper el invicto del Barcelona
Los madridistas rezan para romper el invicto del Barcelona (X)

El Barcelona quiere mantener su invicto en la Liga
El Barcelona quiere mantener su invicto en la Liga (@memesvsfootball)

Lamine Yamal y Mbappé se pelean por el Balón de Oro
Lamine Yamal y Mbappé se pelean por el Balón de Oro

Meme de los aficionados del Madrid viendo el regreso de Mourinho
Meme de los aficionados del Madrid viendo el regreso de Mourinho

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