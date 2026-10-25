La defensa del Barcelona se desmorona: Espart cae lesionado y entra Balde

Xavi Espart se lesionó a la media hora de juego del Clásico contra el Real Madrid tras sentir unas molestias musculares que le impidieron seguir en el terreno de juego. Entró Balde en su lugar, el único defensa sano del primer equipo que tenía Flick en el banquillo. Es el cuarto defensa azulgrana que cae lesionado de manera consecutiva.

La defensa del Barcelona se desmorona. Ya cayeron lesionados en las últimas semanas Christensen, Eric García y Koundé. Ahora ha caído Espart. Le crecen los problemas a Hansi Flick en esa parcela. Ya no le quedan más defensas sanos del primer equipo en el banquillo.

Xavi Espart estaba siendo una de las sensaciones de la temporada en el Barcelona. Lo estaba haciendo muy bien en el lateral y se había ganado la titularidad por méritos propios, incluso en algunos partidos por delante de Cancelo. Una lesión que es un contratiempo importante para el Barcelona con la complicada misión de parar a Diomandé para un Balde que ha tenido muy pocas oportunidades este curso.

De hecho, a los pocos minutos de su lesión y antes del descanso, Diomande se metió en el área por la banda de Balde, puso un gran balón dentro del área y, tras un mal despeje de Gerard Martín, marcó Mbappé el 0-1 de rebote.