Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Real Madrid contra el Barcelona en el Clásico

El Real Madrid se pone a tres puntos del Barcelona en la clasificación de la Liga. El triunfo del equipo de José Mourinho en el Camp Nou por 1-2 aprieta la clasificación: el Madrid sigue tercero, pero a tres puntos del liderato. El Atlético es segundo, a dos puntos de un Barcelona que sale tocado del Clásico.

El triunfo del Real Madrid en el Camp Nou aprieta la lucha por el título. El Barcelona sigue líder, sí, con 27 puntos, pero el Atlético ya está a dos puntos y el Real Madrid está a tres. En este Clásico, el Barcelona registró su primera derrota de la liga y el conjunto blanco da un golpe de moral y práctico.

El Real Madrid conquistó el Camp Nou con un doblete de Kylian Mbappé. El francés se reivindicó en el Clásico, pero especial relevancia tuvo el segundo tanto, que llegó en el minuto 87 y tras una jugada preciosa con Bellingham y especialmente Camavinga.

El conjunto blanco volvió a ganar un Clásico y lo hizo en el regreso de Mourinho al banquillo del Real Madrid. A la primera, el portugués conquista el Camp Nou y lo hace con un sello propio: acertó en la alineación, acertó en la lectura del partido y también triunfó con los cambios. El Real Madrid ganó en el Camp Nou para apretar la clasificación de la Liga.

Así queda la clasificación de la Liga tras el Clásico entre Barcelona y Real Madrid

Barcelona – 27 puntos Atlético de Madrid – 25 Real Madrid – 24 Betis – 20 Real Sociedad – 19 Sevilla – 14 Alavés – 12 Athletic Club – 12 Celta de Vigo – 12 Villarreal – 12 Deportivo – 11 Osasuna – 11 Racing de Santander – 11 Levante – 10 Elche – 10 Rayo Vallecano – 9 Getafe – 9 Espanyol – 8 Valencia – 6 Málaga – 5

Resultados de la 10ª jornada de Liga

Alavés 1-1 Málaga

Rayo Vallecano 0-3 Elche

Racing de Santander 2-1 Espanyol

Valencia 1-2 Villarreal

Atlético de Madrid 1-0 Deportivo

Athletic Club 4-0 Getafe

Celta de Vigo 0-0 Betis

Real Sociedad 2-1 Levante

Barcelona 1-2 Real Madrid

Queda por disputarse: