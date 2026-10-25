A Flick se le cae el equipo

A Flick se le ha caído el equipo en este tramo final del mes de octubre y la derrota en el Clásico contra el Real Madrid lo confirmó. Dos grandes exámenes consecutivos y dos derrotas claves de un equipo que antes lo había ganado todo. Primera derrota para el líder ante un Madrid de Mourinho que supo superarle.

El Barcelona ya no es inmortal. El PSG lo demostró en Champions y el Real Madrid lo ha confirmado en Liga. Dos derrotas que dejan muy tocado al equipo de Hansi Flick, cuya defensa hace aguas por todas partes.

Adiós a las diez victorias consecutivas del Barcelona en Liga. Adiós a ese récord histórico en un arranque sin palabras. Parón a las 100 victorias de Hansi Flick como entrenador del Barça. Lamine Yamal, desaparecido y anulado por Cucurella. Una defensa desmoronada. La Liga, más apretada que nunca.

Todas estas son realidades que deja la victoria del Real Madrid ante el Barcelona. Todos daban como gran favorito al equipo culé y nadie daba un duro por los blancos. Por eso el palo para el equipo culé es mucho más grande.

Se le ha caído el equipo a Hansi Flick. Ha suspendido en los dos primeros exámenes del curso. Por muchos momentos, el Real Madrid fue superior y le golpeó en los momentos más importantes. El gol de la victoria de Mbappé le sacó los colores a una defensa azulgrana que en las grandes actuaciones sigue siendo deficiente.

Las notas del Barcelona tras el Clásico