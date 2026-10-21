La advertencia de Cañizares a Mbappé y Lamine Yamal por el Balón de Oro

Santi Cañizares ha hablado sobre el Balón de Oro para lanzar su apoyo, de manera sorprendente, por Harry Kane. Después de un discurso de Kane sobre el galardón en el que decía que no podía opinar sobre si lo merece o no. «Depende más del resto de personas», decía el delantero, que afirmaba que él se centra «en mejorar cada año», sin pensar en esos premios. Celebraba esta reflexión Cañizares, que dejaba un recado para Lamine Yamal y Kylian Mbappé, afirmando que «la humildad puntúa» y que los encargados de votar prefieren discursos como el de Kane que «ver a los otros dos diciendo que los mejores son ellos».

«Creo que tiene un Balón de Oro Rodri en un año que no era el mejor, su mejor año era el anterior, en el que lo merecía, en contra de tenerlo Vinícius, porque la humildad influye también en la opinión», afirmaba Cañizares. El que fuera portero del Real Madrid y del Valencia señalaba que «las personas que votan tienen opinión» y que «les gusta mucho más ver a este chico humilde hablando del Balón de Oro».

Decía más, puesto que señalaba que «Vinicius no tiene un Balón de Oro el año que lo mereció» por esa presunta falta de humildad. «Claro que puntúa la humildad», repetía en constantes ocasiones Cañizares al hablar sobre quién ganará el Balón de Oro el próximo lunes.

Todo vino derivado de unas palabras de Harry Kane en las que habló sobre sus opciones de llevarse el premio al mejor jugador del mundo, donde figura junto a Lamine Yamal y Mbappé como el favorito. «Veremos a ver qué pasa con el Balón de Oro. Para mí decir si lo merezco o no… depende más del resto de personas», señalaba. Un discurso que contrastaba con la campaña montada por los otros dos candidatos.

«Me fijo en todo lo que hemos hecho con el equipo. Yo me centro en mejorar cada año, dar lo mejor de mí y tener la mejor manera posible. Voy a estar muy orgulloso si lo gano. No es algo que me preocupe, veremos a ver qué pasa», señalaba al respecto Kane. Un discurso que era alabado por Santi Cañizares en Movistar, tras la victoria del Real Madrid y el empate entre el Bayern y el Arsenal.