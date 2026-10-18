Carvajal prolonga el estado de felicidad del Castilla

Necesitaba el Castilla ganar para espantar definitivamente los fantasmas que llevan gravitando a su alrededor desde el inicio de temporada. Lo consiguió el filial blanco tras una trabajada remontada ante el Antequera. Ya suma siete puntos de los últimos nueve y está a uno del playoff subido a lomos de Carvajal, el ángel de ese Castilla. Tres goles en los últimos tres partidos que han valido cinco puntos. Leiva y Ciria redondearon la remontada que impulsa al filial madridista.

El Antequera comenzó muy activo en la presión alta, aunque el filial madridista logró aplacar ese ímpetu inicial y adueñarse de la posesión. Muy pronto, el conjunto blanco acarició el gol tras una combinación entre Carvajal y Yáñez que Leiva no pudo concretar. Poco después, la zaga visitante desbarató un remate de Yáñez a centro de Diego Aguado. La respuesta andaluza no se hizo esperar: tras un aviso de Parra bien resuelto por Mestre, el Antequera tomó ventaja gracias a un desafortunado despeje en propia puerta de Cestero.

Lejos de venirse abajo, el Castilla reaccionó antes del descanso y equilibró el marcador por medio de Carvajal, quien definió con un disparo cruzado tras una jugada colgada por Leiva y peinada por Diego Aguado y el propio Cestero. Gol antes del descanso, de esos psicológicos. Tras el paso por vestuarios, el cuadro visitante buscó repetir la fórmula del arranque para sorprender a su rival.

Sin embargo, el filial resistió el empuje y revirtió el rumbo tras una gran jugada de Leiva. El choque se le puso aún más de cara al equipo local cuatro minutos después con la expulsión con roja directa de Pérez tras una dura falta sobre Carvajal. Con superioridad numérica, los madridistas volcaron el juego sobre la portería rival y ampliaron distancias.

Ciria irrumpió por el costado izquierdo y, tras aprovechar una serie de rechaces en el área, conectó un potente zurdazo que significó el 3-1. Ya en el tiempo añadido, Destiny redujo diferencias para el Antequera. Pese a que el conjunto andaluz volcó sus últimos esfuerzos en busca de la proeza, el filial blanco amarró el resultado y certificó su tercer triunfo en la competición.