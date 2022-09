Zorío: «El Valencia no se debe arruinar de nuevo por un Mundial»

El exvicepresidente del Valencia y portavoz de la plataforma Marea Valencianista ha vuelto a arremeter duramente contra Meriton y en especial contra Peter Lim. El empresario ha enviado una nota de prensa a los medios de comunicación en la que recuerda «que Lim y Lay Hoon, los mismos que engañaron a los socios del Raffles Town Club de Singapur, quieren ahora presionar al Ayuntamiento de Valencia para pegar un pelotazo urbanístico en el viejo Mestalla, dejándonos un estadio de low cost para los próximos 50 años».

Asimismo, Zorío asegura que tanto Lim como Lay Hoon pretenden «meter el miedo en el cuerpo a los políticos» con la excusa de la oportunidad que sería poder acoger un partido del Mundial, en caso de que la candidatura Ibérica de España y Portugal para 2030 sea la elegida.

«La excusa inventada en este momento es meter el miedo en el cuerpo a los políticos por la supuesta gran oportunidad que supondría para la ciudad recibir un partido de un mundial de fútbol para el que España, de momento, es tan sólo una candidatura. Para ello el Valencia CF ha hipotecado varias décadas de derechos audiovisuales, por las que el club ha obtenido 80 millones de euros y pagará casi 500 millones de euros», comenta Zorío.

Antes de la reunión de los representantes de Peter Lim con las autoridades municipales, Miguel Zorío ha querido recordar "que Lim y Lay Hoon, los mismos que engañaron a los socios del Raffles Town Club de Singapur, quieren ahora presionar al Ayuntamiento de Valencia para pegar un pelotazo urbanístico en el viejo Mestalla, dejándonos un estadio de low cost para los próximos 50 años. La excusa inventada en este momento es meter el miedo en el cuerpo a los políticos por la supuesta gran oportunidad que supondría para la ciudad recibir un partido de un mundial de fútbol para el que España, de momento, es tan sólo una candidatura. Para ello el Valencia CF ha hipotecado varias décadas de derechos audiovisuales, por las que el club ha obtenido 80 millones de euros y pagará casi 500 millones de euros. Además, quieren hacer un estadio de escopeta nacional, que meterá al Valencia CF en una inversión superior a los 300 millones de euros. Pero eso sí, Peter Lim quiere liberar las parcelas del viejo Mestalla y pegar el último gran pelotazo a costa de nuestro club. Primero nos desmantelan deportivamente, y para finalizar quieren vaciar el patrimonio inmobiliario del club. No lo consentiremos. Los políticos deben saber que vigilaremos el cumplimiento estricto de la ley para que no pueda existir ningún atisbo de prevaricación".

El portavoz de Marea Valencianista quiere recordar a las autoridades locales “que mañana se reúnen con los representantes de Meriton Holdings Ltd, empresa radicada en un paraíso fiscal y que en este momento no tiene domicilio conocido en Hong Kong, ya que ha cambiado dos veces en los últimos meses sin informar a las autoridades valencianas, accionistas del VCF ni a las entidades financieras. Que se reúnen con Lay Hoon, la socia de Peter Lim en la estafa de un club de Singapur, por la que los engañados tuvieron que ser indemnizados, eso sí, ellos dos habían levantado más de 80 millones. Estoy seguro que nuestras políticas y políticos pondrán por delante los derechos de los vecinos de Valencia, del propio Ayuntamiento y de los accionistas minoritarios del club, antes de los de un promotor que ha mentido a todos, a insultado a nuestros representantes, ha hecho su fortuna usando a niños en la recogida del aceite de palma y tiene un pasado oscuro en el movimiento de jugadores y en la financiación de empresas como Mint Capital. Estoy también seguro que cuando tengan que firmar el nuevo convenio, recuerden el compromiso de no firmar ningún acuerdo con empresarios que tienen compañías en paraísos fiscales”.

Miguel Zorío ha presentado de nuevo un escrito al Ayuntamiento de Valencia para recordarle que las licencias del nuevo estadio están caducadas y que no sirven para un proyecto modificado; que la ATE está caducada; que quiere que se haga público el procedimiento administrativo a seguir en el caso de iniciar un nuevo convenio urbanístico con Peter Lim; y que quiere personarse en el procedimiento, como accionista, valencianista y ciudadano.

DICE: Que en FECHA 18 DE noviembre de 2021, EL Consell de la Generalitat Valenciana reunido en pleno acordó la resolución por incumplimiento y el inicio del procedimiento de caducidad de la Ate Valencia CF, aprobada como Plan de Actuación territorial estratégica y publicada en el BOP el 15 de mayo de 2015, y que dicha resolución fue ratificada posteriormente, una vez recabados los informes preceptivos.

Que dicha resolución afecta al Ayuntamiento de Valencia como en el cuerpo de la misma se determina.

Que en fecha 28 de diciembre de 2021 ya solicité información sobre el procedimiento de caducidad de la ATE, y no recibí respuesta del Ayuntamiento de Valencia.

Y en orden a lo anterior y al derecho que asiste a este compareciente DICE:

UNICO

La referida aprobación, a la que nos remitimos, es el resultado de los previos procesos de información pública y modificación tras diversas aprobaciones y modificaciones, sucesivas en el tiempo y el desistimiento de actuaciones territoriales de 2009 y 2012, que resultaba vigente desde el iniciado expediente denominado ATE Valencia Dinamiza con nº 03001/2012/95 y hasta su última aprobación que fue con fecha 19 de febrero de 2015 al dictado de la Consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente publicada en el DOCV el 14 de mayo de 2015 y en el BOP el 15 de mayo de 2015 como decíamos.

Que en el suelo de la referida ATE ubicado en la avenida de las Cortes Valencianas se otorgó licencia por ese Ayuntamiento en fecha 28/07/2008 modificada el 19-11-2008 y licencia ambiental de fecha 25/06/2008 modificada en fecha 17/10/2008 con números de expediente respectivos U-1792, u-2565. Consta en las dependencias municipales acreditación de que la paralización de la obra fue en marzo de 2009.

En virtud de lo anterior y atendiendo a las declaraciones del representante de la propiedad que dice tener la voluntad de reemprender las obras, y siendo que dicha voluntad debe de acogerse primero al normal trámite, una vez resuelta por incumplimiento la ATE, y cualquier nuevo convenio urbanístico que pretenda mantener las condiciones de la ATE debe iniciarse desde el punto legal inicial y siempre y cuando el promotor cumpla las condiciones pactadas anteriormente.

En relación con el nuevo estadio de Mestalla, tanto la licencia de obra como la ambiental de actividad han caducado por el transcurso del tiempo. Po lo tanto, también ese aspecto debe iniciarse desde el principio, una vez presentado el potencial proyecto de estadio por parte de promotor (proyecto arquitectónico, proyecto económico, calendario de obras, avales,).

Y es en virtud de lo anterior, e interés alegado que

SOLICITA,

1º.- Se INICIE el procedimiento de CADUCIDAD de las referidas licencias de obra y actividad en orden a lo dispuesto en las mismas, así como lo prevenido al efecto en la ley de autonómica de ordenación del territorio y la ORDENANZA REGULADORA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA aprobada definitivamente el 29.06.2012 publicada en el BOP el 16.07.2012 y modificada en fecha 05.07.2013, o la que en justa correspondencia la hubiese sustituido.

2º.- Me sea remitido escrito del Ayuntamiento de Valencia informándome de la decisión adoptada de dar por caducada definitivamente la ATE, de cómo quedan ahora urbanísticamente los diferentes terrenos afectados por la ATE y de las condiciones que debe cumplir el actual promotor para poder acogerse a los beneficios urbanísticos que potencialmente podrían tener en un nuevo expediente/convenio.

3º Me sea remitido procedimiento a seguir por el promotor para conseguir firmar ese nuevo convenio citado anteriormente: documentación a presentar; administraciones públicas involucradas con detalles de informes, concejalías, consellerias,… y plazos previstos.

4º.- Tenga por personada a esta parte como interesada en el expediente de caducidad, (así como el del nuevo estadio y nuevo convenio), donde se constata el incumplimiento del promotor, sirva la presente a los efectos de solicitud de vía de hecho.

Valencia, a 8 de septiembre de 2022

Miguel Zorío Pellicer