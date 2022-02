El capitán de la selección ucraniana de fútbol, Oleksandr Zinchenko, estalló en redes sociales por la invasión de Rusia a su país y cargó contra el presidente ruso, Vladimir Putin. El lateral izquierdo acudió este jueves por la noche a una manifestación celebrada en la localidad inglesa para pedir paz entre Rusia y Ucrania.

Zinchenko fue junto a su pareja, la periodista ucraniana Vlada Shcheglova, y alzó la voz para protestar por la invasión rusa a Ucrania. Anteriormente, en cuanto comenzó la guerra, el futbolista del City cargó duramente contra Putin: «Espero que sufras la muerte más dolorosa, escoria». El jugador borró la publicación prácticamente al instante, aunque dejó clara su postura en contra de la guerra.

No obstante, esa no fue la única publicación que hizo al respecto. «Mi país pertenece a los ucranianos y nadie nunca podrá apropiarse de ello. No lo vamos a entregar. No puedo quedarme al margen y no hablar de esto. Todo el mundo civilizado está preocupado por la situación en mi país», comentó en otro post que no borró.