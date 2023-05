Marc Márquez está de vuelta. Tras siete semanas de recuperación, el ilerdense regresará en el GP de Francia de MotoGP que se disputa este fin de semana en Le Mans. El ocho veces campeón del mundo ya está recuperado de su lesión sufrida tras el accidente de Portimao y listo para volver a la competición. El último TAC realizado el pasado martes ha determinado que no hay riesgo de recaída y, por tanto, los médicos le han dado el ok para subirse de nuevo a la moto.

«Estoy muy contento de estar de vuelta con el equipo Repsol Honda, a punto para pilotar mi moto de nuevo. En primer lugar, quiero dar las gracias a mi equipo médico por su profesionalidad y consejos durante las últimas semanas. Por supuesto, como piloto siempre quieres estar de vuelta lo antes posible, pero con una lesión como ésta era muy importante dejar que se curara. Ahora estoy aquí y estoy totalmente centrado en pilotar, no tengo que preocuparme por la lesión, ya que está completamente curada. Vamos a ver qué nos depara el GP de Francia y, lo más importante, trabajar al máximo», asegura el piloto del Repsol Honda.

El de Honda sufrió una fractura intrarticular desplazada de la base del primer metacarpiano del pulgar de la mano derecha, según señalaba el parte médico realizado tras su incidente con Miguel Oliveira en el primer gran premio de la temporada. El año no pudo empezar peor para el ocho veces campeón del mundo, las lesiones volvían a frenarle justo cuando por fin estaba recuperado del hombro y listo para volver a pelear por todo en la pista.

Tras realizarse las pruebas y determinar el alcance de la lesión, los médicos estimaron un plazo de recuperación de entre 6 y 8 semanas. Esta semana es la séptima dentro de los tiempos estimados por los doctores, lo cual hacía que Le Mans saliera de la boca de los expertos como posible fecha para reaparecer. El GP de Francia era el principal objetivo factible para volver a subirse a la moto, aunque Márquez soñaba con poder estar en el GP de España en Jerez.

Back to full strength as Marquez re-joins Mir in the Repsol Honda Team for the #FrenchGP 🇫🇷

🔴 "I am really happy to be back" @MarcMarquez93

🟡 "Arriving in France, we come with an open mind" @JoanMirOfficial

📄 https://t.co/fTrwtUHEsn pic.twitter.com/HE9OZnoa63

— Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) May 10, 2023