Marc Márquez: «Si me vuelvo a lesionar de eso podría ser el final de mi carrera»

Marc Márquez no correrá el GP de España este fin de semana pero se pasó por el circuito este jueves para atender a los medios y arrojar algo de luz a los problemas que le mantienen alejado de la pista desde hace un mes, tras el accidente en Portimao. El ilerdense aprovechó su visita a Jerez para hablar sobre su recuperación y explicar los motivos de su ausencia en el gran premio de casa.

En primer lugar tomó la palabra el ocho veces campeón del mundo antes de responder a las preguntas de los medios: «Básicamente, como sabéis me gustaría hablar de otra forma en esta rueda de prensa porque el GP de España es uno de los más importantes del calendario y uno de los más especiales. Desafortunadamente he intentado recuperarme en cuatro semanas, pero siendo honesto los médicos me dijeron desde el principio que la recuperación duraría entre seis y ocho semanas. Yo era muy optimista e hice todo lo que estaba en mi mano para hacer rápido la rehabilitación y estar aquí en el GP de España. Desafortunadamente, después del TAC del martes los médicos me dijeron que era muy arriesgado. Luego lo confirmamos con la Clínica Mayo y lo reafirmamos con el Red Bull APC Center. Por decisión unánime dijeron que era muy arriesgado. Había una pequeña posibilidad de correr aquí pero también había una alta posibilidad de destrozar la operación. Por esa razón, cuando tres equipos médicos te dicen que es muy arriesgado correr aquí he decidido no correr. Esta noche volveré a casa para continuar con mi rehabilitación porque mi compromiso con mi equipo y con Honda es el mismo de siempre y me gustaría volver lo antes posible para ayudarles a seguir creciendo y continuar con el proyecto. Lo haré lo mejor que pueda, como siempre».

Riesgo de volver a lesionarse

«Si estoy compitiendo es porque quiero arriesgarme. Lo intenté al 100% para intentar venir aquí y correr pero cuando tres equipos médicos te dicen que estás haciendo una locura y que si corres te volverás a lesionar debes aceptarlo. El mayor riesgo no era caerse. Solo con la presión del manillar te puedes volver a hacer daño, sobre todo porque es un pequeño crack pero es un crack que te da estabilidad al dedo y este dedo es uno de los más importantes cuando rompes. Me he roto ese hueso en esa situación: fue un impacto y después ese tipo de situación la repetiría en cada punto de rotura. El problema es que si me vuelvo a lesionar ya me han avisado de que será un gran daño, no sólo para tres meses más sino también para mi carrera. Ahora han sido capaces de fijarlo en una buena forma, han hecho una gran operación pero si me vuelvo a lesionar de eso podría ser el final de mi carrera porque es un dedo muy importante. Por esa razón fue una decisión fácil. Cuando tres médicos te dicen que te vas a volver a lesionar si corres es fácil tomar la decisión, da igual la edad que tengas. No puedes ir en contra de los médicos. Ellos son los profesionales».

Opinión sobre el tema de la sanción

«Para mí este tema es secundario. Mi tema principal es recuperarme. Sobre la penalización, recibí una penalización porque cometí un error en Portimao y la acepté, como dije en su día. Lo que pasa es que no se sabe muy bien por qué se cambió después de dos días. Lógicamente el equipo decidió apelar. Yo no estaba para eso porque ya me habían dicho que serían entre 6 y 8 semanas de recuperación, y empiezas a hacer cálculos y ves que te saltarás mínimo dos o tres carreras; y no estaba para eso. Pero sí que es cierto que las sanciones tienen que ser muy claras. Yo recibí la penalización para cumplirla en el GP de Argentina, específicamente escrito en un papel. Luego la cambiaron, muy bien. Pero para un piloto la peor penalización es estar lesionado y también es la mejor manera de aprender. Es a base de golpes, pero ninguno de nosotros en la pista quiere crear situaciones de peligro y sobre todo lesionarse».

¿Por qué no corre el GP de España?

«La decisión de no correr en Jerez fue relativamente fácil. Yo tenía la esperanza de que me recuperaría en cuatro semanas, quería pensar que me recuperaría más rápido; pero el hueso tarda lo que tarda, para mí y para ti, Mela. Es lo mismo, y cuando fui a hacer el TAC el martes, tanto el equipo de Madrid liderado con Ignacio Roger de Oña, como el de la clínica Mayo y el de Red Bull APC, los tres de forma unánime dijeron que era ‘una locura’ correr aquí en Jerez. Porque no era el riesgo de caerse, simplemente con la presión del manillar en cada frenada había mucho riesgo de que saltara la cirugía. Y si saltase, eso significa que es uno de los puntos dónde apoyamos más los pilotos; y podrían quedar secuelas. Si después de lo que pasó en el brazo, si también te quedan secuelas en la mano… pues la decisión era fácil. Intentaremos recuperarnos lo antes posible para Le Mans».

Sin Márquez en pista también hay toques

«Los toques son una cosa que ha pasado, pasa y pasará. Ojalá que pasen las menos veces posibles, pero todos los grandes de la historia han tenido estas situaciones, tengas más experiencia o menos, vamos al límite. Nadie quiere caerse con otro piloto, pero son cosas que pasan en el motociclismo. Está claro que de todas ellas aprendes, y por ello te penalizan. Cosa que también se tendría que aclarar un poquito si quieren hacerlo de cara al futuro, porque cada acción es diferente. Pero es el motociclismo y quien no lo entienda así es que no ha visto muchas carreras en su vida».

«Sí, es cierto que llevo desde 2020 encadenando lesión tras lesión, diferentes circunstancias… ¿Mantener la motivación? Para mí es mejor mantener la fuerza de voluntad, no tirar de motivación, tirar de fuerza de voluntad, tiras de rutina, de sacrificio, de cada día hacer lo mismo. Lógicamente, cuando te dicen que tienes una lesión la motivación baja, pero es ahí donde tiene que tirar la fuerza de voluntad para mantener la motivación y que vuelva en un futuro. Y ahora mismo estoy tirando de fuerza de voluntad. A mí no me apetece levantarme cada día a las 7 de la mañana, estar en la cámara hiperbárica dos horas, luego las máquinas, para que recupere el hueso, y luego el cardio. Es mi trabajo y mi fuerza de voluntad me pide esto. Y es lo que continuaré haciendo hasta que me recupere y vuelva a competir porque mi pasión me lo pide».

¿Es realista volver en Le Mans?

«Sí, bueno, Le Mans es una fecha más realista. Hasta ahora los comunicados no habían dicho ningún gran premio porque había la esperanza, porque creo que si una recuperación la afrontas de manera positiva se hace mucha más amena, y había la esperanza de volver a Jerez y este era mi objetivo. No se ha podido cumplir. Pero lo realista, los parámetros o las fechas que nos marcaron los doctores, era entre Le Mans y Mugello. Lógicamente, Le Mans ya ha salido de la boca de los doctores, que no quiere decir que sea 100 por 100 seguro, porque esto lo decidirá el TAC que se me hará el mismo martes de la semana del gran premio, pero veremos».

¿Es peor perderse el test del lunes?

«Está claro que perderse carreras ya duele, perderse el Gran Premio de España duele más, y también afecta bastante perderse el único test que tenemos este año, porque ya hasta Misano no hay otro. Sí, pierdes bastante tiempo de rodar en pista y de probar cosas, pero Honda también tiene dos pilotos más que son muy buenos, que son Rins y Mir, Mir y Rins. Rins ganó la última carrera, que esto también es importante para Honda, en un circuito en el que siempre ha ido bien la moto. Ahora falta ver si también en otros circuitos son capaces, o somos, porque al final somos un equipo, si somos capaces de seguir con la misma dinámica y cada vez estar más cerca y hacer cosas como las que hice el sábado de Portimao».