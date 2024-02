Ya es oficial: Madrid confirma que albergará los Premios Laureus el 22 de abril

Ya es oficial, la 25ª edición de los Premios Laureus del Deporte Mundial, el evento más prestigioso del deporte, tendrá lugar en Madrid el 22 de abril. El anuncio lo han hecho este miércoles José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, junto con los Miembros de la Academia Laureus Raúl González y Alessandro Del Piero, en el Teatro Albéniz de la capital española.

Muchos de los nombres más importantes del mundo del deporte, pasados y presentes, estarán en Madrid en abril para rendir homenaje a los mejores deportistas y equipos de 2023. Cada uno de los ganadores se irá con una codiciada estatuilla Laureus, uno de los símbolos más reconocibles de la excelencia en el deporte.

La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar en el Palacio de Cibeles, una obra extraordinaria diseñada por la prolífica pareja de arquitectos formada por Antonio Palacios y Joaquín Otamendi. Es uno de los edificios más emblemáticos de Madrid.

Este es el vigésimo quinto año en que se entregan los Premios Laureus del Deporte Mundial y qué mejor lugar que una sede tan vinculada con la excelencia deportiva. La ciudad y la Comunidad de Madrid son sede de cuatro clubes de fútbol de la Liga y de la World Rugby Sevens Series; la sede del final de la Vuelta Ciclista a España; la sede del Open de Madrid, uno de los títulos sobre tierra batida más codiciados del año en tenis; del Open de España de golf; y del Maratón de Madrid.

🏆 𝙃𝙤𝙡𝙖 Madrid! The 2024 Laureus World Sports Awards will be held in Madrid on 22nd April.

The Awards will honour the greatest sporting achievements from 2023 and leave a legacy for young people in the city and region of Madrid.

