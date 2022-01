Xavi Hernández compareció este viernes en sala de prensa en la previa del Granada – Barcelona de Liga Santander. El egarense habló de la importancia del encuentro ante los andaluces, especialmente por su cercanía con la Supercopa de España y por los numerosos jugadores que están en la recta final de su reaparición, ya se por lesión o positivo en Covid-19. Destacó la salida de Coutinho, el papel de Dembélé o la posibilidad de hacer profesionales a jugadores como Gavi, Nico o Abde.

El Granada

«El Granada está en una buena dinámica. Nosotros también estamos creciendo. Tenemos victorias que dan confianza. Son tres puntos vitales para seguir en la carrera para entrar en Champions, que es el primer objetivo. Luego esperar que el resto falle. Es un partido importante para nosotros para seguir en esta buena dinámica».

Ansu Fati

«Está muy bien. Estamos viendo si puede entrar y jugar minutos. Teniendo en cuenta la última experiencia no vamos a correr prisas. En principio no estará disponible pero sí estará para la Supercopa. Es un profesional muy grande. Tiene mucha ambición, Es un jugador capaz de marcar diferencias. Debe estar al 100%%, no tenemos prisas. Él está a gusto y contento, con buenas sensaciones físicas. Preferimos reservarle para la Supercopa».

Inscribir Ferran

«Ferran es positivo ahora mismo. Independientemente si lo podemos inscribir, no estará disponible. Mateu está trabajando 24 horas para ajustar el límite para inscribirlo. Dani sí va a estar. Tenemos ganas de contar con Ferran, que sea negativo y que pueda ser inscrito. Dependemos de las salidas».

Granada

«Estamos pensando en el Granada. Es el presente, es un partido muy importante para nosotros. Lo preparamos sin pensar en el Real Madrid. Si fuera el Real Madrid mañana también le reservamos. Es un tema de físico. La pena de los últimos partidos es que no he podido contar con todos. La alineación se ha hecho casi sola. Es una desgracia para mí, que pueda contar con todos y que cada uno se lo gane. Que se meritocracia, que pueda escoger. Mañana recuperamos a gente, de cara a la Supercopa imagino que estaremos todos o casi todos. Quedan solo Ferran y Pedri solo positivos. Ya están todos casi disponibles».

Semana clave

«Cada semana es importante, al final una cosa lleva a la otra. Estamos en octavos de final porque el partido de Linares se ganó. Todo hay que afrontarlo al 100%, con ilusión y ganas. Espíritu de equipo. Luchar por los títulos. Es una semana importante y la siguiente lo será también. Cada partido es una final. Mañana es trascendental para seguir escalando posiciones».

Coutinho

«Él ha decidido marcharse a jugar minutos, le está costando entrar. Se ha bajado el sueldo… es un gran profesional. Quiere triunfar y jugar. Aquí le ha costado. Busca una alternativa».

Umtiti

«Vamos a ver qué opciones hay, Es parte de la plantilla actualmente. Es otro profesional. No tengo quejas de ninguno. Todos con buena actitud. Tiene predisposición, ninguna queja con estos valores que es lo mínimo exigible en un equipo como el Barça. Todos entrenan a tope».

Hacer profesionales a Gavi, Nico o Abde

«Esto es una cosa que decidiremos pronto. Es algo que nos condiciona. Gavi y Nico son una realidad. Gavi es internacional por España y es titular en este momento con Luis Enrique. Siendo una realidad no tiene sentido que juegue en el filial. Hay que mirar muchas cosas. Acabará siendo Nico internacional también. El tema de Abde también. Es importantísimo en la plantilla. Vamos a ver cómo queda. Sería importante tenerlos con ficha del primer equipo. Tenemos que mirar muchas dos».

Robert Moreno

«Tengo muy buen recuerdo. Han creado un staff fantástico. Luis Enrique es una referencia para mí. Muchas cosas que tengo son de Luis. Todo ese staff es fantástico. Han creado un buen ambiente. Va a costar al principio. Robert es un entrenador fantástico. Tengo un buen recuerdo de él. Es un buen entrenador, muy futbolero».

Dembélé

«Es parte de la plantilla. Tuvo el covid y jugó. Rinde y marca diferencias. Hizo un gol y pudo hacer más. Tiene buena actitud y marca diferencias. Seguirá siendo importante para la plantilla. Lógicamente si no está bien Dembélé, no juega. Su preparación física es importante. Está en muy buena predisposición. Son buenas noticias por fin».

Estado anímico

«Ganar siempre es positivo. Siendo el Linares también. Se gana y al día siguiente estás feliz. Los jugadores son mejores, no hay tanta crítica, se baja un poco el suflé de la crítica. Esto se trata de ganar, el Barça no se puede permitir empatar ni perder. Vamos a intentar ganar todos los partidos. Mañana es un Granada fuerte, en dinámica y con jugadores con ganas. Ganar nos hace tener más moral y creer en lo que estamos haciendo. Cuesta ganar partidos seguidos. Anímicamente el ganar nos daría un puto más».

Collado

«A mí me ha agradaría que jugará siempre. La pena es que no se pudo inscribir. No pudo ser. En los entrenos Álex espectacular. Es una pena que no le podamos usar. Es un jugador que nos podría marcar diferencias. Es un buen chico. Por circunstancias no ha podido participar. El objetivo es que vuelva y demuestre su talento».

El Bayern, el único que les superó

Me gusta pensar siempre que vamos a competir con cualquiera. El único rival que ha sido mejor que nosotros ha sido el Bayern. Ante los demás, incluso ganándonos el Betis, fuimos mejor. Hemos competido con todos. Fuimos mejor que el Sevilla pese a estar 10 puntos por encima. El objetivo es competir con todo el mundo. El único con el que no competimos fue el Bayern. Ha pasado el tiempo ya, esta idea y modelo va surtiendo. Necesitamos tiempo y paciencia y vamos por el buen camino. Ojalá podamos ganar al Madrid y plantarnos en la final».

Positivo con el rumbo del equipo

«Ojalá lo sea. Trabajamos para eso, para luchar por los títulos. Cuando cogimos al equipo no era el mejor momento del equipo, ni económica ni futbolísticamente. Vamos creciendo. Creo y quiero pensar que vamos por el buen camino. Vamos a ver los siguiente partidos como van. Me hace ser positivo. Luego siempre hay un contrario que te complica, pero quiero pensar que vamos por el buen camino».

Rivales en bloque bajo

«Trabajamos las dos situaciones, no vamos a encontrar muchos rivales en bloque bajo. De ir al espacio e ir dos contra uno. Al final trabajamos diferentes soluciones. Independientemente del partido y del contrario. Tenemos diferentes soluciones: con salida de balón, presión… estamos trabajando. Creo que vamos en el buen camino».

Dani Alves

«El día de Linares el objetivo era atacar con un 3-4-3. Busi y Dani se podían incrustar en defensa de 4. Dani nos puede servir para mucho. Dani es muy versátil, te da alternativas. Lo usamos en la zona de construcción. Tenemos diferentes alternativas y nos va a dar mucho».

Jutglà

«Ferran nos está dando muchas cosas. Es muy maduro. parece que tiene más edad. Comprende mucho el juego. Entiende mucho el juego de posición. Entiende cuándo atacar y cuándo tocar de cara. Nos está dando mucho. Si no hubiera marcado goles también destacaría. Presiona, recupera balones, siempre está bien posicionado… es espectacular su rendimiento».

Araujo

«Araujo hizo un esfuerzo tremendo. Veremos su evolución pero no será fácil que esté para la Supercopa».

Opciones para inscribir a Ferran

«Al final depende de las ofertas de cada futbolista. Hay dos opciones, que salgan futbolistas y que se libere límite salarial. Coutinho es positivo para él su salida. Tenemos una plaza para inscribir. No he hablado de nadie. Dependemos de las ofertas que les puedan llegar».

Memphis

«Está muy bien. No era una lesión importante y él lo sentía. Tiene buena predisposición, es muy implicado y comprometido. Si todo va bien esperamos contar con él mañana».

El Athletic, rival en Copa

«Es un rival difícil con un gran entrenador, Marcelino. Es un estadio espectacular. Jugamos en San Mamés. Es difícil para nosotros, muy complicado, intentaremos competir. Siempre el Athletic es complicado. Lo intentaremos».