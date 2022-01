Xavi Hernández, técnico del Barcelona, analizó ante los medios de comunicación el encuentro ante el Linares, en el que el conjunto azulgrana logró el billete a octavos de final tras remontar en la última media hora. El entrenador azulgrana resaltó que había sido «una victoria de fe». Dembélé y Jutglà lograron dar la vuelta al marcador pese al tanto inicial del conjunto andaluz en la primera parte.

Cambio de sistema

«Al final el 3-4-4 es un sistema arriesgado. Es un error de concentración. Buscábamos tener el balón, ser los dominadores en campo contrario. Queríamos llegar con extremos, dos contra uno en bandas, no hemos estado mal en la primera, hemos encajado el gol y parece peor, en la segunda hemos estado más fluidos».

Intenso

«Al final les he dicho a los jugadores que éramos mejores que los contrarios pero que podía pasar una expulsión, un tema de soberbia y otro que no igualásemos en fe, en deseo, y es lo que ha pasado en los primeros minutos. Por tanto no podíamos perder este encuentro, al final la victoria ha sido de fe. No podíamos relajarnos. Por eso he estado más intenso en el banquillo».

Charla en el descanso

«Al final les he dicho que podíamos hablar tres horas de táctica pero que era una victoria de fe. Al final lógicamente éramos mejores pero era una victoria de fe, en ese momento estábamos fuera de la competición, pero era una cuestión de fe. En ciertas fases hemos estado bien, sí».

Dembélé

“Ha cumplido, ha marcado diferencias, ha podido hacer un segundo, estoy muy contento. Ha estado muy bien en el contra uno, es lo que necesitamos de Ousmane. En tema de renovación no hay novedad”

Confianza

«Era un día complicado, la gente esperaba una goleada, pero el fútbol no es así ya. A todos los equipos de Primera les cuesta ganar a equipos de inferior categoría. Hoy nos ha costado, pero ha sido una victoria de fe».