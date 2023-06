Xavi: «¿Messi? Quiere bajar un poco el nivel de presión y tensión»

Horas después de conocer la decisión oficial de Leo Messi, que deja en la estacada el Barça y hace las maletas rumbo a Miami, al Inter, Xavi Hernández concede una profunda entrevista en el programa de Jijantes de Gerard Romero, donde desgranó toda la actualidad blaugrana, la situación económica del club, posibles refuerzos y necesidades en los fichajes, así como todo lo relacionado con la decisión de Messi.

La familia

«Hay momentos difíciles, duros, que con la familia me desconecto. Duermo seis o siete horas con suerte. Hay muchos momentos que la cabeza te da 200 vueltas, que piensas que no va ir bien. Ella es una persona tranquila, relativiza, me da tranquilidad, he notado una confianza bárbara».

Qatar más tranquilo

«Arrepentido no, estamos en el Barça, donde quiero estar, donde te hace más ilusión. En Qatar hay poca presión, la calidad de vida es insuperable. A nivel de familia, la seguridad y tranquilidad que te da estar allí. Estábamos en un resort todos juntos. Estábamos de maravilla. Estábamos muy bien. Vienes a Barcelona y todo es estresante. A veces paro el coche y digo, ‘tranquillo’. Esto está montado así».

Futbolista y entrenador

«Las hostias antes eran repartidas y ahora es el Barça de Xavi, para lo bueno o lo malo. Estás constantemente criticado. Esto funciona así. El entrenador es el que gana y pierde. Está bien montado, no sé pero es así».

Psicología

«Intento ser fuerte a nivel personal. Si he hablado con la psicóloga del club pero cosas puntuales. Nuria, mi esposa, hace de psicóloga personal. Es un apoyo total. Intentas desconectar con pelis o series».

Familia futbolera

«Mi padre es así, mis hermanos, todos. Estamos pendientes. Mi vida es el fútbol. Tienes amigos, compañeros, excompañeros, otras ligas.. estás pendiente».

Messi

«Yo le noto un cambio en los últimos días, semanas, de que quizá no lo vea tan claro. Hay que respetarle. Muchas veces no nos ponemos en la situación del otro. Nos falta empatía, ser Leo es difícil. Imagínate el foco de Messi. No tiene nunca tranquilidad. Tiene que ser un 10 siempre. Tiene que ser el mejor atacando, defendiendo, el penalti… No lo he pasado bien estos dos años y no quiere estas presiones. La ilusión se genera porque hablamos los dos. Hemos hablado mucho, nos hacía ilusión a todas las partes. El primero él, luego a mí y al club. No se han dado las circunstancias. Lo ha explicado con naturalidad. Él quería bajar un poco el nivel de presión y tensión. Quiere una vida más tranquila y familiar».

Tiempo para Messi

«Es un decisión personal, las circunstancias no han ayudado, pero la decisión es de Leo y hay que respetarle. Yo estaba convencido de que iríamos bien con Leo aquí. En todas las ruedas de prensa dije que dependía de él. Yo lo último que quiero es engañar al culé. Conversaciones privadas no las voy a desvelar pero la decisión dependía mucho de Leo. Con naturalidad ha decidido eso. Desearle todo lo mejor para él y su familia».

Ilusión para la 23/24

«De entrenador no desconectas nunca. Ahora estamos planificando. Me hace mucha ilusión, es poder competir por todos los títulos el año que viene. Ver donde estamos, estamos en una decisión económica muy difícil. Hemos heredado una situación económica muy difícil, el fair play… Vamos a ver hasta dónde nos podemos reforzar. Me hace ilusión reforzarnos y luchas por los todos los titulos».

Refuerzos

«Sustituto de Busquets tiene que ser de mucho nivel. Juego interior, algún delantero más… hay un diagnóstico claro, lo sabe la directiva y el presidente».

Nombres

«Salen nombres, salen Amrabat, Zubimendi, Kimmich… han salido muchos. Hay tanta gente que vive del Barça que es imposible frenar esto. Lo que hay que hacer es decidir bien. Ser equipo, una piña y decidir lo mejor para el Barça».

Reuniones

«Estamos teniendo reuniones con el área deportiva y el presidente y ver qué podemos hacer. Maniobrar y ver si tenemos que hablar con algún futbolista».

Neymar

«Una sorpresa su nombre. En teoría no está en la planificación. Lo aprecio mucho. Los nombres los sabe el área deportiva. Los cromos están puestos encima de la mesa».

Objetivos

«Vamos a ver, estamos todavía con el fair play, pero tenemos claros los escenarios, el escenario uno, dos y tres. Quiero ser optimista siempre».

Justicia con jugadores

«Me siento injusto, a veces pienso qué pensará Marcos Alonso, Pablo Torre, Iñaki Peña… tengo que decidir por el grupo y el equipo. Pienso que con esos futbolistas iremos bien. He sido injusto con muchos, seguro. Si jugara Pablo Torre, me preguntará por Raphinga. Siempre preguntar por el que no ha jugado. Esto es normal, forma parte del fútbol».

Defensa

«Si en algo hemos dado un paso adelante es defensiva. Estoy contento con la defensa y con los porteros. Está feliz, es culé y los valoramos a todos. A nivel defensivo está prácticamente todo cerrado y faltaría un lateral derecho».

Koundé

«Cualquier duda o problema que hay que hablar se habla y sin más. No hay ningún problema con Koundé. Juegue de central o laterla».

Lateral derecho

«Depende de los futbolistas que tengamos, un lateral largo o corto. Puede jugar Balde Marcos jugando de falso lateral. Gente de la casa que va a hacer la pretemporada con nosotros que podemos probar. Mismo Balde en pretemporada explotó. Teníamos la idea de que podía ir cedido. Pero por rendimiento personal en el segundo partido fue titular».

Julian Araujo

«Lo queremos probar en pretemporada. Lo veremos. Es buscar soluciones para tener mejor plantilla».

Cuatro mediocentros

«Creo que nos ha dado más orden, seguridad, menos transiciones, que es cuando sufrimos. Necesitábamos más orden y responsables con el balón. Es una opción pero no la única. Tenemos que sorprender. No trabajamos nunca el 4-4-2, pero es que no hemos jugado nunca con dos puntas. Siempre con tres, ya sea un falso lateral o falso interior, pero nunca con dos puntas».

Dembélé

«Es un futbolista muy explosivo. El me ha dicho que está contento y feliz. siempre ha sido honesto, es buen chico, querido dentro de la plantilla, más bromista y futbolero de lo que pensaba. Es un futbolista que genera muchas cosas, que tiene personalidad. Él solo cambió los pitos por los aplausos».

Capitanes nuevos

«Cada temporada hay un líder, a veces hace falta que se vaya uno para que surja un líder. Hay gente que lleva varias temporadas que debe dar un paso al frente».

Azpilicueta

«Todas las partes queríamos que se diera. Pero no puedo venir. Al final no se dio. Habría sido un capitán sin brazalete».

Rol Busquets

«Tiene que dar equilibrio, ser bueno tácticamente, ganar mucho duelo, no perder la posición, entender el juego de posición para entender el hombre libre, tiene que ser un perfil muy bueno».

Raphinha

«En el Barça no se valora nada. Si tú estás valorado en un 7, sin debutar eres un 5. Tenemos un entorno que… Que le ha pasado a Christensen, el Barça es el club más difícil del mundo porque no te sientes protegido como futbolista. Para que el futbolista tenga rendimiento, necesitamos demostrarlo y demostrarlo. En otros clubes los futbolistas se sienten más protegidos».

Final Champions

«Me voy unos días con la familia pero intentaré ver la final».

Champions League

«Sin ánimo de ser excusa, no competimos bien. El equipo ha aprendido a ganar, muchas veces el ganar trae el ganar, y ganar otra vez. todo esto suma. Por eso es tan importante ganar LaLiga. Nos tocó el grupo más difícil. Competimos bien dentro de lo que cabe. La temporada anterior no nos daba. Tenemos que mejorar».

La Liga

«Desde dentro le damos mucho valor a La Liga. El año pasado hicieron un esfuerzo tremendo para ser competitivos. No me lo atribuyo».

Refuerzos necesarios

«Necesitmaos reforzarnos. Intento ser sincero y directo. Si queremos competir a nivel europeo tenemos que reforznsos».

Ferran Torres

«A Ferran y a todos. El futbolista tiene que recibir críticas pero también se tiene que sentir valorado y respetado. Tel o tienes que ganar, con Ferran y todos los jugadores decidiremos cuando sepamos el escenario. Tenemos unas circusntancias adversas que la gente no lo llega a ver. Soy el primero que se quiere ilusionar, pero estamos en una circunstancias adversas y difícil de trabajar».

Montjuic

«Aún no he ido a Montjuic. no va a ser fácil. El Camp Nou ha sido clave para ganar La Liga. La gente se ilusiona con el juego, con los fichajes, por competir con los mejores. El termómetro es ese».