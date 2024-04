Xavi Hernández le dirá a la directiva que seguirá si elimina al PSG

Xavi Hernández estaría dispuesto a quedarse en el Barcelona siempre que este martes lograse la clasificación para las semifinales de la Champions League eliminando al PSG. Esta información ha sido desvelada por Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones, donde cada lunes tiene su sección de exclusivas y ante la atenta mirada de los tertulianos adelantó esta decisión del técnico de Terrassa.

«La Junta Directiva dan por hecho que si mañana se pasa de ronda y se plantan en semifinales Xavi les va a comunicar que seguirá. Tiene contrato hasta 2025 y dan por hecho que pasando a las semifinales les comunicará que continúa», comenzó explicando Eduardo Inda en el programa que se emite en Mega. «Hay que decir que en el caso de que Xavi se elimine y mantenga su palabra y se marche, el entrenador que más gusta es el que está en el otro banquillo y es Luis Enrique», añadió el director de OKDIARIO desde su asiento personalizado en el centro del plató.

Es cierto que la llegada de Deco a la Dirección Deportiva del Barcelona fue uno de los detonantes que llevaron a Xavi Hernández a precipitar no sólo su decisión de irse, sino su idea de anunciarlo públicamente casi con cinco meses de antelación. Las constantes injerencias del portugués en su trabajo con la primera plantilla no han gustado nada al técnico de Terrassa, como cuando entre Deco y Laporta le cambiaron una convocatoria en la previa del partido del Barça en Amberes.

Laporta aprovecha los 15 minutos abiertos del entrenamiento para teatralizar un abrazo con Xavi https://t.co/QyKfv8Axdo — okdiario.com (@okdiario) April 15, 2024

Pese a eso, Xavi Hernández estaría dispuesto a seguir en el Barcelona, pero sólo lo hará si se lo gana en el campo con una clasificación para las semifinales de la Champions League. Los azulgranas ganaron 2-3 en el Parque de los Príncipes y lo tienen todo de cara para sacar el billete para la siguiente ronda, aunque en el recuerdo de todos los culés están esas famosas remontadas que sufrieron durante varios años consecutivos.

Públicamente, Xavi Hernández no se ha movido un centímetro desde su anuncio de que dejaría el Barcelona a final de temporada. Lo dice en cada rueda de prensa con mayor o menor contundencia, aunque la ocasión en la que fue más claro fue tras eliminar al Nápoles y meterse en los cuartos de la Champions el pasado 13 de marzo, hace poco más de un mes.

Xavi insiste en que se irá en junio

«Siguen preguntándome si me quedaré si ganamos la Champions», dijo Xavi. «No, no me quedaré en Barcelona la próxima temporada. Me voy y está decidido. Mi futuro no cambiará, mi respuesta no cambiará. Voy a dejar el club apenas termine la temporada. Disfrutaré de la próxima Champions pero como hincha del Barcelona», ha llegado a decir el técnico, pero el secretismo es máximo y si consigue meter al equipo en las semifinales le dirá a la directiva que quiere seguir en Can Barça.

Dos semanas después, el vicepresidente deportivo del Barcelona, Rafa Yuste, fue igual de contundente al afirmar que haría «todo lo posible» por convencer a Xavi para que se quedara. “Xavi sabe lo que queremos. Es una decisión personal suya, yo lo que voy a hacer en la medida de mis posibilidades es intentar convencerlo de que siga. Creo que tenemos que dejarle disfrutar, queda mucha Liga y también la Champions, pero es un entrenador que viene de La Masía y espero y deseo que continúe”, reflexionó un Yuste muy contundente sobre el futuro de Xavi Hernández.

Ahora, a pocas horas del decisivo partido ante el PSG en Montjuic, la figura de Xavi Hernández parece más reforzada que nunca. El Barcelona ha alcanzado el momento clave de la temporada en su mejor estado de forma. Su exhibición en París, que le ha permitido llevar la eliminatoria con ventaja a la Ciudad Condal, demuestra que el Barça tenía mejor plantilla de lo que parecía y parece que por fin Xavi ha dado con la tecla.

Si el Barça logra meterse en semifinales será sin duda un espaldarazo para el trabajo de Xavi Hernández, que afrontará el Clásico del domingo en el Bernabéu en pleno estado de euforia. Si por el contrario el PSG asalta Montjuic y deja al Barcelona fuera de la Champions, Xavi quedará igual de tocado que sus jugadores y ni siquiera una victoria en el Clásico sanaría las heridas de la eliminación continental.

Deco no cede: «No hay ningún plan para que Xavi cambie de opinión» https://t.co/COJ9rTZ2MR — okdiario.com (@okdiario) April 14, 2024

Pase lo que pase, Laporta intentará hasta el último momento convencer a Xavi para que dé marcha atrás y siga la próxima temporada al frente del Barcelona. El presidente azulgrana sabe lo complicado que está el mercado de entrenadores y más para un club herido de muerte en lo económico como el Barça. Las cosas se podrían facilitar con el de Terrassa clasificándose para las semifinales y comunicando a la directiva su decisión de continuar.